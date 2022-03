Mazón (PPCV) sobre Feijóo: "Hi ha una línia molt clara del nou full de ruta que té el PP"

Mazón s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans a Alacant, preguntat per les declaracions de Feijóo, qui aquest dimecres va anunciar la seua candidatura i va assegurar que "és possible" portar de nou al PP al Govern d'Espanya si ix "recuperat" del congrés extraordinari de Sevilla. "No vinc ací a insultar Pedro Sánchez, vinc a guanyar a Pedro Sánchez", va defendre el president de la Xunta.

Preguntat per si aquestes declaracions són continuistes amb la línia de Pablo Casado o suposen un canvi d'estratègia, Mazón ha dit que ell no ha escoltat "insults de ningú" i considera "molt assenyat" el que diu Feijóo, a qui ahir va avalar formalment.

"No, no hi ha una ruptura en eixe sentit; el que hi ha és una línia molt clara del nou full de ruta que té el PP, perquè un partit amb vocació de govern no va insultant per ací a ningú ni fent populismes de res", ha expressat, i ha afegit que un partit "amb vocació de govern de veres, la qual cosa va pensant és en l'interés de la província d'Alacant, de la Comunitat Valenciana i, en el cas d'Alberto, d'Espanya".

"No es tracta de cap canvi, es tracta d'afermar un camí pel qual anem bé per a governar Espanya perquè a més ens fa molta falta ja", ha conclòs.