Unas fotografías en la playa confirman que Sophie Turner está esperando su segundo hijo con Joe Jonas

Por parte de los protagonistas no hay confirmación oficial, pero dado el trato que tienen con la prensa para sus asuntos íntimos es posible que no lo haya hasta que haya nacido el bebé. El segundo, porque el 22 de julio de 2020 la pareja daba la bienvenida a su primera hija, Willa. Y es que no hay más que ver las últimas fotografías en las que aparece en la playa para saber que Sophie Turner está nuevamente embarazada.

Ya son varios los medios internacionales, desde US Weekly al Daily Mail, los que dan por hecho que Joe Jonas y la actriz de Juego de tronos serán padres otra vez. No solo eso, sino que el primero de dichos medios calcula que será a finales de verano o principios de otoño cuando Turner saldrá de cuentas, aunque nadie duda de que hasta entonces, como han llevado a cabo hasta ahora con Willa, el matrimonio llevará el embarazo en el más absoluto hermetismo.

La (casi) confirmación han sido unas instantáneas que se le han tomado a la pareja en una playa de Miami. En ellas se puede observar cómo, con un bikini, el vientre de la intérprete de 26 años recién cumplidos es una prueba irrefutable de que está en estado de buena esperanza. Su marido, de 32 años, ya había dicho anteriormente que ser padre había sido "increíble".

Con estas fotografías se sostiene plenamente la teoría que empezó hace unas semanas, cuando salieron a pasear por el barrio de Los Feliz de Los Ángeles. Y la actriz, aparte de lucir una nueva y renovada melena pelirroja, llevaba un ceñido vestido verde que se abultaba en demasía para una mujer no embarazada por la zona de la barriga. Y los fans rápidamente captaron el mensaje.

No solo eso, sino que poco después volvía a dar una vuelta con su marido. El miembro de los Jonas Brothers llevaba a Willa en brazos y Turner llevaba un top que dejaba al aire su baby bump.