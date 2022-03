Catalá demana que Atocha siga estació d'eixida i arribada de l'AVE: "No poden pagar els valencians la falta d'inversió"

"Ja hem patit en l'AVE bastants retards com perquè ens facen aquesta jugada", ha agregat Catalá en un comunicat. El PP de la capital valenciana ha ressaltat que s'ha conegut que "després de la línia d'Alacant, serà la de València la que passe d'Atocha a Chamartín".

María José Catalá ha afirmat que aquesta última "dista bastant del centre de Madrid" i ha exposat que, en conseqüència, "els usuaris hauran d'invertir més temps i diners en els seus desplaçaments per la ciutat" i que el tren perdrà "competitivitat amb altres mitjans de transport".

"Portem dotze anys arribant del centre de València al centre de Madrid en menys de dos hores i ara volen alagar el trajecte sense avisar, sense consensuar i sense valorar les conseqüències", ha censurat la responsable 'popular'. "A més no ens fiem dels terminis perquè són els reis de la provisionalitat", ha afegit.

Catalá ha manifestat que l'estació Joaquín Sorolla de València és "una estació provisional durant deu anys que no té data de trasllat perquè els retards del túnel passant i el canal d'accés han fet que seguisca sense concloure's l'alta velocitat de forma adequada" en aquesta ciutat.

La president i portaveu del PP en la capital valenciana ha considerat que "els quatre anys que anuncien poden eternitzar-se", per la qual cosa ha anunciat que demanarà "amb urgència una reunió amb els responsables d'Adif i Renfe per a mostrar el rebuig a aquesta decisió que s'ha fet sense consensuar".

Així mateix, Catalá ha avançat que el seu grup presentarà una moció en l'Ajuntament de València per a plantejar la seua reclamació, al mateix temps que ha criticat que "a qui pareix no molestar-li" la decisió del canvi d'estació "és a l'alcalde de València", Joan Ribó. "No li hem escoltat dir ni una paraula sobre l'assumpte", ha exposat.

La portaveu 'popular' ha assegurat que el canvi d'estació és "un tema molt greu perquè perjudica tota la Comunitat Valenciana", atés que "va a deixar de tindre un servici competitiu per culpa de Renfe i Adif". "Van paralitzar les obres d'ampliació de l'Estació d'Atocha i ara els perjudicats van a ser els usuaris tant de la línia de València com la d'Alacant", ha ressaltat.

RODALIES

María José Catalá ha comentat també que "les Rodalies a València són un caos". "Porten mesos sense presentar una solució. No invertixen el promès, no compareixen davant les institucions valencianes quan se'ls requereix i ara volen canviar l'estació de l'AVE durant quatre anys per una situació que han generat per no saber treballar bé", ha censurat. "Ja està bé de marginar sempre als mateixos, no ho tolerarem", ha declarat.