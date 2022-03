Hem comunicat a @RusCG_Bcn_ES que des de @bcn_ajuntament hi suspenem relacions.



Seguirem prestant assistència necessària per donar suport a la comunitat 🇷🇺 a BCN però no participarem ni convocarem a actes oficials.



Esperem reprendre-les aviat amb una 🇺🇦 democràtica i en pau. pic.twitter.com/eOQBvmXBHF