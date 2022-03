Iñaki, novio de Rosa López, acude por primera vez a televisión y rompe a llorar al hablar de ella: "Es el amor de mi vida"

Este miércoles, Gente maravillosa, programa de Toñi Moreno en Canal Sur, vivió un emotivo momento gracias a Rosa López y su novio, Iñaki García. Y él no dudó en aprovechar el momento, que era su primera aparición en televisión, para declararle su eterno amor a ella.

La granadina de 41 años conoció a su pareja de la forma más inesperada en agosto de 2019, en un concierto de Marta Sánchez en el que él trabajaba en el equipo de seguridad. Desde entonces, su relación con este asturiano de 44 años, que es policía local, ha ido a más, hasta el punto de que anunciaron que tenían un compromiso de vida juntos.

Pero la aparición pública de él en Gente maravillosa no habrá hecho sino afianzar aún más su amor, pues él entró por sorpresa sin que ella se lo esperase y la dejó sin palabras.

Tras este momento, ella, visiblemente emocionada, quiso dedicarle unas palabras: "Le quiero con locura y espero que sea para toda mi vida. Esto es amor de verdad, yo entendía el amor de otra manera. La mayor lotería es encontrar a tu compañero de vida, yo siempre lo he buscado. No hay hombre más bonito que mi Iñaki. Aunque esto se acabara, esto sería para toda mi vida".

El que avisa no es traidor! Esta noche tenemos PROGRAMÓN con EXCLUSIVA incluida! @RosaLopez y @AbrahamMateo a partir de las 22.40 en @canalsur con @tmorenomorales en #GenteMaravillosa pic.twitter.com/wA2FhIo0MF — Alberto del Pozo (@aldpd) March 2, 2022

Entonces, Iñaki, menos acostumbrado a la televisión, intentó corresponderle con lo propio, y terminó rompiendo a llorar de emoción: "Rosa es maravillosa. Tiene un corazón enorme, es cómo me mira, cómo me trata... Me aporta luz y me ha hecho ver el mundo con otro prisma, es el amor de mi vida".

Pero, en ese momento, la dejó aún más sorprendida al levantarse e hincar rodilla en el suelo, dejando en el aire la posibilidad de una futura boda.