Estudiants de la CEU UCH de València, Elx i Castelló participen en el fòrum sobre el futur del planeta World Watcher

Així mateix, participen en l'organització d'activitats pràctiques i tallers relacionats amb la moda sostenible, l'alimentació saludable, la petjada ambiental i el reciclatge, celebrats en els tres campus de la CEU UCH a València, Elx i Castelló.

La setmana de la sostenibilitat 'World Watchers' de la CEU UCH forma part de la campanya promoguda per la Unió Europea 'On the Green Track', dirigida als jovs en matèria de biodiversitat i naturalesa, explica la institució acadèmica en un comunicat.

El president de la Fundació Cultura de Paz i exdirector general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, ha obert aquesta setmana el fòrum de reflexió World Watchers, en el qual participen diversos experts, com el responsable de sostenibilitat del Comité Olímpic Español i ambaixador del Pacte Europeu pel clima de la UE, Manuel Parga.

En els debats amb els estudiants també han participat experts en GovTech i reducció de l'impacte climàtic de l'administració, com José Manuel García Duarte, director general de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de la Generalitat Valenciana.

En la setmana World Watchers de la CEU UCH també participen responsables de sostenibilitat i RSC del sector empresarial, que han compartit amb els estudiants experiències d'èxit sobre com fer un ús més responsable i sostenible dels recursos naturals. Entre ells, Alejandro Pinto, manager de Desenvolupament de Negoci per a sector públic d'AWS; Carlos Ferrando, CEO de Closca; Borja Lafuente, head of Sustainability de Danone Iberia; Manuel Sevillano, director global de Reputació i Responsabilitat Social d'Atrevia; o el naturalista Joaquín Araujo.

MODA CONSCIENT

Un dels sectors empresarials que presenta innovacions en l'ús de materials, reciclatge i gestió de residus és el de la moda. En la setmana World Watchers representants de firmes com Sepiia, Cache Croche, Leticia Valera, Lena Klar París, Poppyns o Lacontra han compartit amb els estudiants les seues experiències de moda conscient, responsable i sostenible, en les jornades organitzades pel Títol d'especialista en Comunicació de Moda.

L'alumnat participant també han descobert el que poden fer com a consumidors per a col·laborar amb el sector en la cura del planeta, a través de tallers per a reutilitzar peces de roba i donar-les un segon ús o fabricar detergent ecològic amb menys processos químics i reduint el consum excessiu d'envasos.

Entre els nombrosos tallers i activitats pràctiques que completen la setmana de la sostenibilitat World Watchers, els estudiants de la CEU UCH a Castelló han realitzat una "acte-auditoria ambiental crítica", per a conéixer i reduir la petjada ambiental, hídrica i de carboni individual, que genera tant la seua llar com el seu estil de vida.

En el campus d'Elx s'ha treballat en la detecció d'oportunitats de desenvolupament infantil a través d'activitats en el medi natural, en contacte amb el medi ambient i basades en la seua protecció. I a València, estudiants de Ciències de la Salut i Veterinària han participat en un kahoot o concurs online basat en l'alimentació sostenible i han reflexionat sobre la pesca "insostenible", en un debat entorn del documental "Seaspiracy".

En aquesta segona edició, el fòrum World Watchers de la CEU UCH s'ha sumat a la iniciativa internacional 'On the Green Track', una campanya de la UE sobre biodiversitat i naturalesa dirigida als jóvens i organitzada en col·laboració amb la Xarxa Mundial de Joves per a la Biodiversitat (GYBN). La campanya arranca aquesta primavera, abans de la segona fase de la 15ª Conferència de les Parts en el Conveni sobre la Diversitat Biològica (CBD) de les Nacions Unides i amb motiu de la declaració de 2022 com a Any Europeu de la Joventut.

'World Watchers' és la setmana anual de la sostenibilitat organitzada pels estudiants de la CEU UCH en els campus de València, Elx i Castelló. Aquest fòrum de reflexió universitari sobre el futur del planeta, que se celebra des de l'any passat, combina les ponències d'experts amb les activitats i tallers pràctics, especialment els relacionats amb la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.