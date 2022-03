Aina Alegre imparteix en Espai LaGranja un taller sobre les arrels i els moviments populars del Mediterrani

'Movimientos populares del Mediterráneo y la expresión ritual', d'Aina Alegre, és part d''Arrels Contemporànies', un cicle de tallers formatius impartits per artistes que fan ús d'expressions populars o folklòriques per a la creació de les seues obres.

Revisitant algunes de les manifestacions populars i culturals que es troben al Mediterrani, Aina Alegre proposa "explorar a través d'exercicis, pràctiques i improvisacions, diferents estratègies físiques i coreogràfiques per a experimentar la idea de cossos en comú i la memòria col·lectiva".

En el taller que realitza en Espai LaGranja, l'artista indaga a través de nocions com el cos com a fenomen sonor i vibratori, el ritme, la relació amb l'espai i amb el grup. I és que la coreògrafa porta investigant des de 2018 en l'aspecte arqueològic de les diferents cultures i territoris del Mediterrani, subratlla l'espai cultural a través d'un comunicat.

Aina Alegre acaba d'estrenar en el Mercat dels Flors de Barcelona el sol 'R.A.U.X.A', ideat a partir del seu interés i contínua investigació per les seues connexions amb el martellege, eixa expressió motora, arcaica i sovint inconscient del cos.

La ballarina i coreògrafa de Vilafranca del Penedès està assentada a França des de fa 13 anys i ja ha aconseguit fer-se un buit en el panorama internacional.

"REINVENTAR" EL COS

Planteja la creació coreogràfica com un àmbit per a "reinventar" el cos i explorar diferents cultures i pràctiques corporals enteses com a representacions socials, històriques i antropològiques.

Després d'haver-se format en dansa, teatre i música a Barcelona, en 2007 es va incorporar al Centre Nacional de Dansa Contemporània (CNDC) d'Angers. La seua obra s'ha presentat en diferents països, entre altres Espanya, França, Bèlgica, Suïssa, el Perú i Romania.