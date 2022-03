¡Atención, último día! Más del 60% de ahorro en chaquetas deportivas de Izas, gracias a las rebajas de Primeriti

Cuando el estrés del día a día nos atrapa, disfrutar de la montaña, aunque sea un solo día, es todo un lujo que puede ayudarnos a evadirnos de la monotonía. Además, si vives en una gran ciudad con más motivo porque seguro que necesitas respirar aire puro. Por eso, una gran forma de hacerlo es con una jornada de senderismo, un deporte accesible que se puede practicar cualquier época del año en la montaña. No obstante, aunque cualquier temporada sea buena, el invierno es muy largo e ideal para viajar a la montaña y disfrutar del sol agradable en tu cara. Pero, que no te engañe este sol de las alturas, porque debemos ir bien equipados en cualquier ruta, a pesar de que haga buena temperatura cuando salgamos de casa.

Unas zapatillas o botas adecuadas para la montaña, unos pantalones que faciliten los movimientos, una mochila con agua y provisiones y, como no, un buen abrigo son algunas de las cosas necesarias para una jornada de senderismo segura y cómoda. Sin embargo, el abrigo de nuestro día a día muchas veces no es compatible con el senderismo en montaña, por eso, si quieres ir bien equipado y no puedes llevar a cabo un gran desembolso de dinero, aprovecha las rebajas de Primeriti. Pero, no te demores, ya que no son ilimitadas.

De hecho, mañana terminan las rebajas (¡de más del 60%!) en la marca Izas de ropa y abrigo deportivo. Desde 20deCompras te hemos señalados varios modelos a muy buen precio, pero no dejes de ojear esta página de ofertas flash de El Corte Inglés, porque no es la única marca con descuentos. Estos días también podrás encontrar rebajadas marcas como Geox, Asics, Easy Wear, Joma, Tintoretto o Kukuxumuso, entre otras muchas.

Transpirable, impermeable y resistente al viento

Si llevas tiempo buscando una chaqueta cortavientos que abrigue, esta es tu oportunidad. De 156 euros a tan solo 60, así se ha rebajado este modelo transpirable, impermeable y resistente al viento con estructura de nanoporos. Con esta cazadora podrás, incluso, ajustar los puños y la cintura, para que no se cuele ninguna gota de aire, por muy alto que subas.

Sin embargo, si lo que buscas es una cazadora que abrigue más, esta de dos capas es el modelo que buscas. Al igual que la anterior es resistente al viento, al agua y traspirable, pero su membrana interior de dos capas protege mejor del frío. Además de los puños ajustables, también lo es la capucha.

Hay que destacar que está fabricada con materiales de primera calidad, por tanto, no es de extrañar que costara más de 200 euros, pero, ahora, puede ser tuya por 76 euros.

Por último, si buscas un modelo ligero, que quepa sin problema en la mochila si el sol calienta demasiado, desde 20deCompras te recomendamos esta chaqueta acolchada que resiste muy bien al viento y a la lluvia, sin nada de peso, para que puedas cargarla siempre y ponértela cuando haya tormenta o mucho aire.

