Wyoming, en 'El intermedio': "Putin se ha permitido una invasión en suelo europeo injusta y cruel"

El monólogo inicial de Wyoming en El intermedio de este miércoles trató sobre los motivos por los que Vladimir Putin ha lanzado a su ejército a invadir Ucrania y desatado una guerra.

Y comenzó argumentando que "el ser humano es el único primate que no tiene una capa de pelo por todo el cuerpo. Nadie sabe exactamente por qué, pero lo perdimos en algún momento de la evolución".

"Esa ha sido nuestra condena desde entonces, y es que uno de los problemas de no tener una capa de pelo gruesa es que los seres humanos pasamos mucho frío y por eso somos los únicos primates que llevamos ropa para calentarnos", comentó el madrileño.

Continuó diciendo que "ahí quería yo llegar, al frío. Necesitamos combustible para calentarnos y la mala suerte ha querido que entre los diez países productores de gas natural estén Qatar, China, Arabia Saudí o Rusia"

Wyoming, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

"Son dictaduras o pseudodemocracias que, gracias a los ingentes ingresos que les proporcionan el gas y el petróleo, han ido acumulando dinero, que es lo mismo que decir poder", explicó el presentador.

"Tanto que Putin se permite una invasión en suelo europeo injusta y cruel sabedor de que nos tiene colgando de sus manos: ¿Significa esto que debemos aceptar sus abusos?", comentó Wyoming.

El conductor del programa de La Sexta reconoció que "no hay que hacerlo, pero debemos tener en cuenta que defender la libertad puede tener un precio. Si ese sátrapa nos corta el suministro del gas natural, subirá aún más el combustible, se encarecerán los productos y seremos más pobres".

"Si no lo ha hecho todavía es porque solo hay una cosa más importante que la guerra, el dinero. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque dependemos del gas natural. ¿Y por qué? Porque no podemos pasar frío. ¿Y por qué? Exacto, porque somos el único primate que no tiene una capa de pelo", razonó volviendo a su argumento inicial.

"Conclusión, si en el mundo hay guerras, luchas de poder, pobreza, dictadores, miseria y frío es porque ya no somos monos. ¡Seamos más monos y menos humanos!", concluyó el presentador su monólogo y dando comienzo al programa del día.