José Manuel: "He venido a 'First dates' para conocer a Carlos Sobera y poder darle la mano"

Los comensales que acuden a First dates suelen tener un objetivo claro: Encontrar el amor en el programa de Cuatro. Pero para José Manuel, ese fin era secundario, ya que tenía otro más importante para él, conocer a Carlos Sobera.

Su cita fue Ángela, que llegó antes que él y le comentó al presentador que "soy muy feliz y jovial. Hace seis años me quedé viuda y no he intentado rehacer mi vida sentimental, estaba más preocupada por encontrar trabajo".

El madrileño llegó a continuación, y se definió "como un caballero porque me gusta la elegancia y la amabilidad con la pareja como abrirle la puerta del coche o retirarle la silla en un restaurante".

Nada más entrar en el local le dio un fuerte apretón de manos a Sobera, saludándole por su nombre completo: "Buenas noches, don Carlos Javier: ¿Cómo estamos?". El vasco, sorprendido, exclamó: "Te sabes entero mi nombre ¡Qué bueno!".

Carlos Sobera y José Manuel, en ‘First dates’. MEDIASET

"Se le ve un señor con educación y para mí eso engloba muchas cosas como que es una buena persona, agradable... me ha dado unas buenas vibraciones", admitió la mexicana al conocer a su cita.

Ambos pasaron a la mesa a cenar, donde se empezó a torcer la velada, sobre todo por un comentario de José Manuel: "Te voy a ser franco, he venido al programa porque tenía muchas ganas de conocer en persona a Sobera y darle la mano. Era una meta para mí".

Al escucharle, Ángela señaló que "a mí me deja en mal lugar, porque si, de paso, le agrada la cita además de conocer a Sobera, pues que bien. Para mi gusto, no debía de haberlo dicho".

La conversación entre ambos no mejoró y al final, pese a que José Manuel sí que quiso volver a quedar "porque he estado muy tranquilo y a gusto con ella, me he sentido muy bien y se me ha hecho muy corta la cita", Ángela no quiso volver a verle: "No es la persona que esperaba encontrar".