Las propuestas para transformar las Tres Xemeneies no convencen a los vecinos del Besòs

Los vecinos del Besòs reclaman desde hace tiempo más inversión en el territorio para revertir la situación que ha llevado a esta zona a ser una de las más deprimidas a nivel socioeconómico del área metropolitana de Barcelona. Uno de los proyectos a la vista en este sentido es la transformación del área de las Tres Xemeneies de Sant Adrià y la creación de un 'hub' audiovisual en la antigua central térmica, pero los vecinos ven con escepticismo las propuestas y temen que no comporten mejoras reales para los barrios de la zona.

El pasado enero, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, acordaron la entrada de la Generalitat al Consorci del Besòs para "llevar a cabo una transformación integral que genere un polo digital y audiovisual, un parque de vivienda pública potente, un gran parque urbano y todas las actuaciones que faciliten la transformación del río en uno de los ejes estratégicos de la región metropolitana de Barcelona".

Sin embargo, el Plan Director Urbanístico (PDU) que prevé llevarse a cabo en la zona de la antigua central no acaba de convencer a los vecinos. Desde la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs, que aglutina entidades vecinales de Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma y Montcada, defienden que las inversiones deben hacerse con una mirada "global" de todo el territorio y deben comportar una "mejora económica y social" de los barrios del Besòs, atendiendo a las demandas históricas, "que son muchas", especialmente de servicios como "centros de salud, equipamientos deportivos y escuelas".

Dudas sobre el PDU

Desde la Plataforma de Conservación de las Tres Xemeneies, señalaron en un comunicado que "no es una buena noticia que la entrada de la Generalitat al Consorci suponga la aprobación definitiva del PDU tal y como lo conocemos ahora". Y es que, aseguran, el plan propone "la construcción de casi 2.000 viviendas en una zona inundable, ambientalmente sensible, contaminada y rodeada de barreras como la vía del tren, el puerto de Badalona y el propio río".

La Plataforma también muestra sus dudas respecto al uso que tendrán estos pisos y sobre cuántos estarán destinados a vivienda social. Además, consideran que "la construcción de vivienda en el litoral es incompatible con la protección del medio ambiente".

Sobre la entrada de la Generalitat en el Consorci, el presidente de la Coordinadora, Pepe Sánchez, apunta que hace años que reclaman un "instrumento aglutinador" de las diferentes administraciones de la zona, pero remarca que si esto "bloquea las verdaderas reivindicaciones de las ciudades, estaremos dando un paso atrás. La situación debe ser de cogobernanza donde los vecinos también tengamos derecho a participar".

Otra de las conclusiones del encuentro entre Colau y Puigneró fue que el Consorci del Besòs sería "el responsable de negociar y de acabar de cerrar el PDU con los propietarios del terreno". Sobre este hecho, la Plataforma critica que el planeamiento urbanístico "se negocie con unos particulares (Endesa y Santander) que han demostrado ampliamente sus intereses especulativos y su poca consideración hacia el territorio y sus gentes".

Entre las dudas y las críticas al PDU, el pasado marzo nació la 'Entesa per un gran parc litoral al Besòs', que aglutina a 28 entidades ecologistas, sociales y culturales del Baix Besòs "para defender la descontaminación y la regeneración medioambiental del litoral de las Tres Xemeneies con un gran parque y para denunciar las propuestas especulativas del PDU".

En un manifiesto publicado en su página web, señalan que el litoral "necesita la creación de una gran zona verde" y que "la urbanización de la zona, entendida como la creación de un nuevo barrio con 5.000 nuevos vecinos, confinado entre el ferrocarril y el mar, va en contra de las necesidades sociales, económicas, ambientales y ecológicas del territorio".

Así, desde esta nueva plataforma exigen, además de la "creación de puestos de trabajo", "la descontaminación y la renaturalización de la zona, la mejora del transporte público y la eliminación de la barrera arquitectónica del ferrocarril", entre otras cosas.

Exigencias de "urgencia": barraquismo y contaminación

Desde la Coordinadora apuntan que, "si las inversiones que se lleven a cabo en la zona del Besòs no tienen en cuenta el objetivo de la mejora económica y social de los vecinos, sólo servirán para tensionar más el territorio" y aseguran que "no están dispuestos a tener otro pelotazo".

Sobre las exigencias vecinales de urgencia, Sánchez señala, además de los equipamientos públicos, una solución al "barraquismo" en Montcada, donde decenas de personas malviven en el cauce del río, y la limpieza de la arena del litoral de Sant Adrià, contaminada debido a la actividad industrial que durante años existió en esta zona.

Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat se comprometieron tras el encuentro a "obtener la financiación necesaria para llevar a cabo las iniciativas más urgentes", entre las que se encontraban tanto la situación de infravivienda en la que viven algunas personas en Montcada como la contaminación de las playas.

Sobre el barraquismo, la Generalitat anunció el pasado lunes la creación de una comisión técnica para abordar esta problemática, con un diagnóstico para el que se destinarán 100.000 euros y un posterior plan de acción. La consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, señaló que se estima que hay unas 500 barracas en la zona y que viven allí unas 40 personas, entre las que hay menores de edad.

José Luís Conejero, presidente de la Agrupación de Vecinos Can Sant Joan de Montcada, defiende que deben tomarse medidas para acabar con estos asentamientos, pero no sin antes "ofrecer una solución" habitacional a las personas que viven en ellos. Además, lamenta que no se haya dado "visibilidad" a esta cuestión "hasta que ha ocurrido una desgracia", en referencia a las dos personas que murieron intoxicadas en una barraca por el humo del fuego que usaban para calentarse.

Por otra parte, respecto a la contaminación, critica que "las administraciones no hagan nada con las empresas que se están cargando el río", en relación a los vertidos tóxicos de finales de 2019 y de hace unas semanas tras incendiarse empresas de la zona.

Creación de un 'hub' audiovisual

En cuanto a la creación del polo digital y audiovisual en las instalaciones de la antigua central de las Tres Xemeneies, Sánchez lo tiene claro: "Puede ser bienvenido siempre y cuando comporte una modernización de los polígonos, sin llevar a un monocultivo, y más formación profesional para nuestros jóvenes".

Por otra parte, desde la Plataforma de Conservación de las Tres Xemeneies, señalan que el Govern había manifestado su apoyo al proyecto anterior, el 'hub' Internacional de Conocimiento sobre el Desarrollo Sostenible y la Paz, una propuesta que "contaba con un amplio apoyo en el territorio, y ahora vemos cómo, sin explicación alguna, ya no se habla de ello y se promociona un 'hub' digital y audiovisual del que lo desconocemos todo".

Ante este desconocimiento, se preguntan si este proyecto "propone nuevos usos para los edificios patrimoniales respetando los criterios de protección"; si "lleva asociado algún instrumento para la formación profesional y ocupacional, la inserción laboral, la acreditación de competencias y el incremento de las oportunidades para los jóvenes del Besòs" y si establece "alguna relación con los campus universitarios y de investigación del Besòs", entre otras cosas.

En definitiva, desde la Plataforma señalan que les "gustaría hacer valoraciones positivas", pero que para ello necesitan que las diferentes administraciones respondan a sus dudas sobre las implicaciones reales que tendrá para los vecinos del Besòs el proyecto de transformación de las Tres Xemeneies.

¿Qué se sabe del 'hub'?

En una presentación del proyecto el pasado septiembre, el presidente del Clúster Audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant, explicó que el Catalunya Media City -como se llamará este 'hub'- tiene previsto ser un centro de investigación y producción audiovisual, puesto en marcha con colaboración público-privada, que contaría con platós, equipamientos de posproducción y efectos y un parque de desarrollo e innovación tecnológica, entre otras cosas.

Este centro, dijo, podría acoger a los principales medios de comunicación públicos de Cataluña (CCMA, RTVE y XAL), "pero también al resto del tejido audiovisual catalán para aprovechar la infraestructura y tener a su alcance las últimas tecnologías audiovisuales". Además, contaría con un polo de formación en el ámbito audiovisual "con escuelas, facultades y entornos educativos conectados a las empresas".

Algunos de los objetivos de este polo de creación audiovisual son, aseguró, posicionar a Cataluña a nivel internacional en este sector, favorecer la creación de oferta y consumo de entretenimiento audiovisual en catalán, generar conocimiento en este ámbito y en el de los videojuegos y establecer este centro como "parte importante de una trama urbana a través de espacios abiertos a la ciudadanía", entre ellos, un "jardín audiovisual: un espacio natural con intervenciones audiovisuales de interacción con los visitantes".

Rutllant señaló también que las Tres Xemeneies "es el espacio idóneo" para ubicar este proyecto. "Es un emplazamiento único, idílico para cualquier parque audiovisual, con edificios que forman parte del skyline de Barcelona, que están al lado del mar, y en un entorno que necesita transformarse". Además, apuntó que este entorno industrial "puede convertirse en un entorno tecnológico que genere riqueza para la ciudad".