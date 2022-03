El tricampió d'atletisme Roberto Sotomayor aborda les addiccions al joc en una xarrada de Podem

Des de setembre, sota el lema 'Que no juguen amb tu', el partit està portant una campanya de conscienciació sobre la problemàtica de les cases d'apostes, principalment en barris populars.

Sotomayor, que forma part de la secretaria de Cultura i l'àrea d'Esport de Podem, exposarà l'abundància de salons i cases d'apostes a les ciutats des de diversos punts de vista, com la realitat que es tracta d'un problema de salut pública per les conseqüències de l'addicció, la privatització de l'espai públic i el "grapeig" de l'esport, incloent perspectives de classe, gènere o nacionalitat.

En aquest acte, dirigit el públic en general i especialment als més joves, s'informarà sobre el Reial decret 957/2020 sobre la publicitat del joc, aprovat pel ministre de Consum, Alberto Garzón, que contribueix a la protecció de col·lectius vulnerables com a menors o persones amb ludopatia.

Segons la nova normativa, només es permet emetre publicitat de cases d'apostes, tant en radio com en televisió, entre la una i les cinc de la matinada, i en pàgines web, xarxes socials i correu electrònic o correu sol si el receptor ha donat el seu consentiment. També està prohibit el patrocini esportiu, ja que la marca dels operadors no es pot exhibir en equipaciones ni formar part del nom d'estadis, equips o competicions, ni la imatge de famosos es pot utilitzar en la publicitat del joc.

L'acte es completarà amb les intervencions de la coordinadora autonòmica de Podem, Pilar Lima; Cecilio Esteve com a coordinador de Rebeldía; María Muñoz com a regidora de Podem Burjassot, localitat que ha estat "lluitant" per clausurar una sala de bingo al costat d'un centre escolar, i Roger Muñoz com a expert consultat en la llei valenciana de salut mental. La presentació serà a càrrec de Mar Traver, secretària de Comunicació de Podem València.