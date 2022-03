Un jurat declara culpable a l'acusat de matar la seua dona a Almassora (Castelló) en presència d'un dels seus fills

Un jurat popular ha declarat aquest dimecres per unanimitat culpable a l'home acusat de matar durant el confinament a la seua dona a Almassora (Castelló) després de pegar-li punyades, clavar-li un ganivet en diverses ocasions i degollar-la en presència d'un dels dos fills menors de la parella.

El magistrat haurà de dictar ara una sentència conforme al veredicte de culpabilitat.

Després de la lectura del veredicte del jurat popular, el fiscal ha mantingut la seua petició de pena per a l'acusat -24 anys i mig de presó-, igual que l'acusasión, que demanda 25 anys de presó. Per la seua banda, la defensa sol·licita 20 anys de presó per al seu patrocinat.

L'acusat va rebutjar declarar en la primera sessió del juí, en la qual agents de la Guàrdia Civil que el dia dels fets estaven de guàrdia van relatar que l'acusat va arribar a la Benemérita a Almassora dient que havia fet una "bogeria".

El responsable de l'equip de delictes contra les persones de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil va declarar que quan van trobar el cadàver van observar un escenari amb indicis de violència i van comprovar que els fills menors de la parella es trobaven amb la seua tia.

Segons el testimoni, el fill major li va explicar que va sentir la discussió dels seus pares, va baixar les escales i va observar els fets. "Va narrar com el seu pare va colpejar a la seua mare i com li va seccionar el coll", va afegir. L'agent va manifestar que la narració del xiquet sobre el que va succeir "coincideix amb la reconstrucció dels fets".

Una vegada conclòs el juí, s'ha celebrat una vista en la qual el ministeri fiscal i l'acusació han sol·licitat la pròrroga de la presó provisional per al processament, ja que finalitza el 20 de març.