“Porque estoy convencido, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del Partido Popular”. En Santiago, ante un auditorio abarrotado que saltó ante el anuncio y arropado por el grueso de los mandatarios del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo presentó su candidatura para volver a Madrid como máxima autoridad del principal partido de la derecha.

Emocionado, entrecortado su discurso en varias ocasiones por una decisión a la que se ha visto abocado y con mil y una explicaciones, el presidente de la Xunta de Galicia aceptó al fin el mandamiento de los barones de su partido. En tiempo y forma, como ha pregonado en numerosas ocasiones. “Nos recuperaremos, remontaremos, y seguiremos el PP en el que España confió, que España necesita”, ha proclamado en tono presidencial y presidenciable, en un discurso empezado en gallego y con numerosas referencias a Manuel Fraga, fundador del Partido Popular, padre de la Constitución, autonomista y el hombre de quien recogió el testigo de la organización en Galicia.

"Hay una política de revanchismo, de trincheras, incluso de odio en la que no creo". Así ha comenzado una parte de su intervención introducida por un "he dudado porque", una alegoría a todas las variables que ha tenidas en cuenta Feijóo, alguien que siempre ha necesitado ser bendecido para cambiar el rumbo. "He dudado porque lo más importante de mi vida sigue aquí. He dudado porque la confianza que me han dado los gallegos en las urnas cuatro veces es mucho más de lo que yo había soñado".