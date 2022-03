Víctor Manuel anuncia gira y la recuperación de un álbum "perdido" en la República Democrática Alemana

Víctor Manuel ha presentado este miércoles el proyecto La vida en canciones, que incluirá una gira a partir de julio, cuando cumple 75 años, reediciones de algunos de sus álbumes, aún por determinar, y la recuperación de un disco "perdido" y grabado en los años 70 en la extinta República Democrática Alemana (RDA).

Además de los conciertos en los que el cantautor asturiano repasará las canciones más significativas de su vida, se harán remasterizaciones de sus álbumes "clave", según ha informado hoy Sony Music en una nota de prensa.

La gira, que recorrerá España, empieza el 3 de julio en Granada, y sigue el 2 de septiembre en Castellón, una triple cita en ese mismo mes en Gijón (23, 24 y 25) que ya cuenta con sus dos primeras fechas agotadas, en Lanzarote el 29 y el 30 en Gran Canaria, y el cierre de gira en Madrid el 21 de diciembre, según las fechas confirmadas hasta ahora.

"Me han recordado que cumplo 75, no crean que no me había dado cuenta, pero gracias por recordármelo y traer a mi memoria aquel adolescente que escuchaba Discomanía en la radio y perseguía los primeros programas musicales en la primera televisión española para ponerle cara y ojos a lo que había escuchado y ya me gustaba", asegura en la nota el cantante.

El subtítulo del concierto -en el que se escucharán temas como El abuelo Vítor, Ay amor o Bailarina- es El escenario lo cura todo, un verso de No seré nunca juguete roto canción que cantaba junto a su mujer, Ana Belén, en Para la ternura siempre hay tiempo (1986).

"Efectivamente, el escenario cura todo menos lo incurable. Dicho esto y habiendo llegado hasta aquí, uno agradecería que suavemente, antes de que hagan más ruido las bisagras, el amado público fuera advirtiéndonos de cuando debemos irnos a casa, aunque siempre ejerza de juez implacable, cuando pones una entrada a la venta y no la compran… Esa debería ser para cualquiera la señal definitiva", añade.

Como fechas especiales, los conciertos en Asturias contarán con una colaboración junto a la orquesta sinfónica del Principado de Asturias y el coro de la Fundación Princesa de Asturias, algo que se repetirá en diciembre en el Wizink Center de Madrid.