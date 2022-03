PP, Cs y UP critican la ausencia en Les Corts de Fulgencio, "presunto responsable" del Plan de Cercanías

Así lo han manifestado representantes de los tres grupos en la comisión e, incluso, el diputado del PP, Miguel Barrachina, le ha calificado de "presunto responsable" en la materia. La diputada de Ciudadanos, Mamen Peris, ha agregado: "No solo es una falta de respeto que no venga a dar explicaciones, sino que, ahora, él mismo asegura no ser responsable de esta red ferroviaria".

Ambos han hecho referencia así a una información de 'Las Provincias' del 18 de febrero, titulada: "Fulgencio asegura ahora que coordina el plan de infraestructuras ferroviarias, y no las Cercanías" y justificaba por ser directivo de Renfe que no está obligado a acudir a Les Corts a comparecer.

Fulgencio fue nombrado coordinador del Plan de Cercanías y delegado institucional de Renfe en la Comunitat Valenciana en octubre de 2020 por parte del anterior ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. En octubre de 2021, la actual ministra, Raquel Sánchez, anunció que le había encargado un plan que incluya el estado actual de la red de Cercanías y el nivel de ejecución real en la región, que todavía no se ha publicado.

En su última visita a València, la ministra Sánchez para anunciar medidas de choque con respecto a las Cercanías fue preguntada por la ausencia de Fulgencio, a lo que contestó: "Mire, soy la ministra del Gobierno español, tengo una reunión con el president de la Generalitat Valenciana y creo que esto es lo que demuestra el compromiso que tenemos con los valencianos y las valencianas, con todos los respetos para todo el mundo, pero aquí hoy nos hemos reunido el president y la ministra de Transportes".

POTESTAD DE LES CORTS

Respecto a la comisión de Les Corts de hoy, tanto el conseller Arcadi España -que comparecía también- como los representantes de Compromís, PSPV y Unides Podem han reconocido que Fulgencio no está obligado a asistir al ser un cargo nombrado por el Ministerio.

El conseller ha señalado: "Lo normal es que esta cámara controle al ejecutivo valenciano y que otras controlen las instituciones del Gobierno de España", por lo que ha apuntado que será en Congreso y Senado donde deberá comparecer para explicar su gestión.

La portavoz adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes, ha admitido que no está obligado, pero se ha preguntado "¿Qué mejor sitio para dar explicaciones?" sobre las cercanías valencianas que Les Corts. "Entendemos que no tiene obligación legal, pero sí moral con los valencianos".

Por parte del PSPV, la diputada Sandra Martín ha indicado que existen "reiterados informes de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado" que "desaconsejan este tipo de comparecencias en parlamentos regionales" y que "los cargos nombrados por órganos centrales deben comparecer ante el Congreso". "No sería tampoco práctico tener a los cargos del estado compareciendo por los parlamentos regionales", ha agregado.

De hecho, ha manifestado: "No entendemos esta solicitud si no es con fines partidistas", y ha instado al resto de formaciones a "que la pidan donde toca".

"CHIRINGUITO"

No lo ve así Barrachina, a quien la ausencia de Fulgencio le parece una demostración de que este es "un Gobierno y un Consell a la fuga". Para el diputado 'popular', Fulgencio, "de lo único de lo que es responsable es de un chiringuito que le montaron con personal 'ad hoc' cuando le destituyeron por problemas internos de la delegación el gobierno".

Preguntada si considera que el cargo de Fulgencio es un "chiringuito", la diputada socialista ha respondido que "evidentemente no". "Ocupa un puesto como tantos otros que hay y está trabajando en la estrategia del Gobierno de España precisamente para trabajar por las Cercanías, por la mejora de la red ferroviaria, por que haya trenes mejores y frecuencias mayores. Se está dando un impulso a una materia que ha estado años parados y no hay nada de pensar en otras motivaciones, aquí la única es el servicio al ciudadano", ha aseverado.

Preguntada sobre la labor que desempeña Fulgencio en Renfe, ha considerado que está siendo "positiva" y ha afirmado: "Está cumpliendo con su comentido, pero hay que entender cuál es, no el que otros quieren ponerle".