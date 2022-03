El Micalet "ressuscita" a l'històric compositor castellonenc Francesc Tàrrega en un monòleg de Raül Torrent

Al llarg d'aquesta proposta envoltada per la comèdia, Torrent recorrerà els episodis més cridaners de la infància i joventut de Tàrrega amb un to que el mateix actor defineix com "histriònic i caricaturesco" perquè, assegura, "al teatre no es ve a patir i menys després de cent anys d'haver mort".

"En un primer moment, volíem fer un espectacle sobre artistes castellonencs de rellevància internacional, però en llegir la biografia de Tàrrega em vaig quedar tan impressionat que decidim centrar-nos en la seua història", relata Torrent, qui destaca la precocitat del compositor, qui amb 10 anys ja es guanyava la vida, tot sol, en la ciutat de Barcelona.

Després de la visita de Torrent, el Micalet acollirà, el diumenge 6 de març, l'última representació de 'Yonquis del dinero', de la companyia Pot de Plom. A aquest espectacle, li seguirà 'Fràgil', una proposta multidisciplinària de la Cia Maria Andrés que, del 10 al 13 de març, fusionarà tècniques del clown clàssic amb altres llenguatges com la poesia.