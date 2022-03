De turismo por Madrid cuando estalló la guerra en Ucrania: "Se esperan combates más agresivos, no sabemos qué hacer"

Séptimo día de guerra en Ucrania. Las tropas rusas ya han entrado en la ciudad de Jarkov, la segunda más importante de este país, mientas continúan los bombardeos sobre Kiev con un saldo de "más de 2.000 ucranianos muertos", según ha denunciado el Servicio Estatal de Emergencia, desde que comenzó este conflicto bélico con Rusia. Miles de personas siguen huyendo intentando cruzar las fronteras huyendo del horror, algunas con un poco más de suerte estaban de vacaciones cuando estalló todo: "No sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar, estamos muy preocupados porque nuestra familia sigue allí", ha confesado una de las familias ucranianas que se encuentran alojadas en el centro de acogida temporal de emergencia 'Las Caracolas', en Vallecas (Madrid).

En este centro se encuentran 21 ucranianos, que en el momento en el Rusia decidió iniciar la guerra, se encontraban de visita en España y les ha sido imposible volver a su país. A través de una intérprete, esta familia con cinco hijos, todos ellos menores, han explicado que estaban de vacaciones y que tenían planeado volver a su casa, en Odesa (al sur de Ucrania) el pasado 28 de febrero, donde la madre -Anastasia- ejercía de fisioterapeuta mientras su marido era catedrático en la Universidad.

"Teníamos planeado hacer turismo aquí cerca de Madrid, en primer lugar fuimos a Lanzarote y el primer día que llegamos a Madrid fue cuando comenzó la guerra" ha señalado Anastasia.

En su ciudad, todavía alejada de las principales zonas bélicas, se encuentra su "familia, amigos y miembros de la comunidad". En la capital de España ha asegurado que no conocen "a nadie". "Nuestros amigos están cuidando de nuestro perro aunque no sabemos siquiera si es seguro para ellos ir a nuestra casa para alimentarle. Es algo que no se esperaba nadie", ha añadido.

Por el momento, según afirma Anastasia, solo se han producido "pequeños enfrentamientos en las calles" pero sí se esperan que en los próximos días "combates más agresivos" al estar acercándose las tropas rusas y no saben si "habrá alguna forma de que los civiles salgan".

Con voz quebrada, y ojos vidriosos, esta madre sostiene que se encuentran "muy preocupados" por su país, y "todos los que están allí en este momento". Al ser preguntada por sus planes, ha indicado que Madrid no les ha dejado "solos" y les han acogido con los brazos abiertos facilitándoles todo tipo de ayudas hasta que se apruebe todas las medidas humanitarias que tanto la Comunidad como el Ayuntamiento tienen previsto.

Centro de acogida temporal de emergencia 'Las Caracolas' (en Vallecas). 20minutos

"Posibilidad de ampliarla"

Un total de 18 refugiados ucranianos se encuentran ya hospedados en 'Las Caracolas', donde se ha atendido a 45 refugiados, ha dado a conocer este martes la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

Ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid no tiene competencias en refugio o asilo, pertenecientes al Ejecutivo central, pero que sí lo tienen en cuestiones de "emergencia" por lo que han puesto a disposición este recurso en el que se supone que estarían 15 días hasta que el Gobierno de la nación se haga cargo de ellos. Asimismo, ha explicado que de momento en este centro se podría acoger a 59 personas más, pero que habría "posibilidad de ampliarla".

Una familia ucraniana en el centro de acogida temporal de emergencia 'Las Caracolas' (en Vallecas). 20minutos

"Es un ejemplo en Europa. Está a la vanguardia porque tiene 300 plazas, 32 módulos, pero sobre todo porque tiene un trato humano. Un trato que dignifica a las familias", ha manifestado Villacís.

Además, la líder de Ciudadanos han recordado la existencia de ese fondo para ayuda humanitaria con el que cuenta el Ayuntamiento de 250.000 euros, que podría ampliarse con otras partidas del Área de Vicealcaldía, según han detallado. Un fondo que en el año 2022 se destinará principalmente a las consecuencias que deje la invasión de Rusia en Ucrania.

Solidaridad

Por su parte, la Comunidad de Madrid está preparando dos centros logísticos para la recepción de ayuda destinada a estos refugiados ucranianos y que se pondrá a disposición del Gobierno al ser el encargado de trasladarlo al país y a las zonas limítrofes.

"Se está montando un centro logístico para la recepción de donaciones y ponerlas a disposición del Gobierno, que es el competente de su traslado", ha apuntado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.

No solo las administraciones se vuelcan con Ucrania, también la solidaridad de los madrileños. En varios puntos de la capital se están recogiendo alimentos, ropa y material sanitario. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha visitado este miércoles uno de esos puntos, la tienda Ucramarket, en la calle Méndez Álvaro número 8, convertida desde el pasado fin de semana en punto de recogida.