Melyssa Pinto se postula para 'MasterChef': "Me gustaría, al menos no me dañaría sentimentalmente"

Mujeres y hombres y viceversa, La isla de las tentaciones y Supervivientes han marcado la presencia de Melyssa Pinto en Mediaset. Todos ellos, realities en los que ha estado junto a su actual ex, Tom Brusse. Sin embargo, ahora la catalana ha dado un cambio drástico a su carrera y está más que orgullosa.

La diseñadora ha dado el salto al cine en Takbir, corto de Jordi Clavet en el que ha compartido escenas con Macarena Gómez, Pedro Casablanc o Xenia Tostado. Por ello, su presencia en las premiers serán cada vez más frecuentes, y una de ellas ha sido por el estreno de La edad de la ira, de Atresplayer Premium.

Allí, ha confesado a FormulaTV que está "muy contenta" y se siente "muy realizada", y no descarta "estudiar interpretación" para continuar evolucionando. Por tanto, los programas de telerrealidad han quedado en el pasado.

"Creo que ya, en cuanto a realities, he cumplido el cupo. Son experiencias que agradezco mucho porque por ellas he conseguido muchas cosas profesionalmente", declaró. "Pero también tengo la necesidad de alejarme porque me han hecho daño".

"Prefiero dejar de lado esta etapa, ya se ha terminado, y ahora centrarme en otras cosas", añadió. Sin embargo, sí se vería en otro tipo de realities-talents. "No descartaría, por ejemplo, MasterChef, me gustaría. Creo que son programas que, al menos, no me dañarían a mí sentimentalmente. No me cerraría a eso".