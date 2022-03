Ryanair obrirà 7 rutes a l'estiu des de València: Agadir, Roma Fiumicino, Nuremberg, Cork, Faro, Baden i Gdans

Des de València, amb cinc avions basats, l'aerolínia irlandesa volarà aquest estiu a 56 destinacions, 11 d'ells nacionals, amb més de 230 vols setmanals.

Per a oferir l'oportunitat de reservar vacances amb les tarifes més baixes, la 'low-cost' ha llançat una oferta de seients per temps limitat amb tarifes disponibles des de 19,99 euros per a viatjar fins a octubre. Aquesta promoció estarà disponible fins a la mitjanit del divendres, 4 de març, a través de la web.

"Les noves rutes reforcen el nostre compromís amb València i augmentaran la connectivitat de la ciutat, permetent el trànsit de turistes a nous i emocionants destinacions a Portugal, el Marroc, Irlanda o Itàlia", afirma en un comunicat Elena Cabrera com 'country manager' per a Espanya i Portugal.