Cristina Durán, Premi Nacional del Còmic, il·lustra el cartell de la 57 Fira del Llibre de València

Del 28 d'abril al 8 de maig en els Jardins de Vivers, llibreries, editorials, organismes i institucions exposaran les últimes novetats editorials.

La il·lustradora volia transmetre diversos conceptes alhora amb aquest cartell: "El primer és reflectir com la lectura ens porta a altres mons i ens transforma i com, a l'empatizar amb els personatges de les històries que llegim, ens permet viure altres vides i conéixer altres mons, tant reals com a fantàstics.

És per açò que cadascun dels personatges del cartell s'està transformant en el personatge que està llegint, li ixen cues de gat, de drac i de peix, explica la creadora a través d'un comunicat de la Fira del Llibre.

Una altra de les seues idees és mostrar que la lectura és per a totes les edats i totes les persones, "sense límits", mostrant eixa diversitat en els personatges. I el tercer és relacionar la fira amb el seu entorn habitual, els Jardins de Vivers; per açò els personatges estan en un arbre i els acompanya una torre "molt especial".

Eixa torre de la qual parla l'autora és part del Palau del Real, palau demolit en 1810 que era residència habitual dels reis quan visitaven la ciutat i els seus jardins eren precisament el lloc on se situa el certamen.

"Aquest cartell és un humil homenatge al nostre patrimoni perdut. M'agrada la idea de recuperar simbòlicament el patrimoni a través de la il·lustració. Encara que només siga recuperar-lo gràficament, és una forma de no oblidar la nostra història", destaca l'artista.

Cristina Durán (València, 1970) és autora de còmic i il·lustradora i vicepresidenta d'APCómic, Associació d'Autores i Autors Professionals De Còmic. Al costat de Miguel A. Giner Bou va obrir el seu propi estudi, LaGRÚAestudio, les obres del qual tenen un marcat component social i han tractat temes com la diversitat funcional, l'adopció, la cooperació, la prevenció de la violència masclista o la denúncia social.

Entre les seues creacions conjuntes destaquen 'Una posibilidad. Edición Integral' i 'El día 3' (obra realitzada al costat de Laura Ballester), per la qual van ser guardonats amb el Premi Nacional del Còmic 2019 atorgat pel Ministeri de Cultura i Esport. Durán també va rebre en 2021 la Medalla al Mèrit Cultural. 9 d'Octubre de la Generalitat.