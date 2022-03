La història gràfica de la Ruta del Bakalao arriba a l'IVAM per a "crear el relat que València mereixia"

L'exposició, que es podrà visitar des del 3 de març fins al 12 de juny, ha sigut presentada aquest dimecres a l'Auditori Carmen Alborch del museu per la directora de l'IVAM, Nuria Enguita, els comissaris Alberto Haller, Antonio J. Albertos i Moy Santana, i el director General de València Capital Mundial del Disseny 2022, Xavi Calvo.

"Per fi es pot contar la Ruta des d'un punt de vista gràfic i amb noms tan rellevants com a Mariscal o Paco Roca", ha destacat Haller durant la presentació, qui ha subratllat que és un "motiu d'orgull" la "creació d'un relat que València mereixia".

Per la seua banda, la directora de l'IVAM ha reconegut la importància "del treball que van fer els dissenyadors i il·lustradors en la creació de l'estètica de tota una generació", la "contribució de la qual va ser fonamental perquè València, al costat d'altres ciutats de l'Estat Español, fora un lloc on la creativitat i la festa van explotar després d'una larguísima dictadura".

FLYERS AL MUSEU

Un total de 132 cartells, 86 flyers i dos pel·lícules documentals són el fruit de quasi dos anys d'investigació a través d'entrevistes amb els protagonistes d'aquest moviment: productors, artistes, impressors, gestors culturals i persones de molt diferents àmbits que "confirmen -en paraules de Nuria Enguita- que el disseny gràfic vinculat a la Ruta es va caracteritzar per una mescla de sabers".

Tal com ha explicat Enguita, la mostra "reuneix una part de l'univers contracultural que sorgeix a principis dels anys 80 des de l'escena underground i que es va desenvolupar fins a convertir-se en un moviment cultural únic".

Aquest moviment va desenvolupar una estètica particular, fins al punt que algunes imatges associades a la ruta s'han convertit en "autèntiques icones populars totalment transversals que transcendeixen generacions i territoris", segons ha continuat Enguita.

"FENOMEN DE CREACIÓ COL·LECTIVA ESPONTANI"

Darrere del disseny de tota aquesta cartelleria estaven dibuixants de còmics que dissenyaven portades de disc, músics que col·laboraven en fanzines o modistes que dissenyaven cartells. Hi havia grans noms, procedents del que es va denominar Nova Escola Valenciana de còmic, com Sento Llobell, Micharmut, Daniel Torres o Ramón Marcos, o firmes valencianes tan aclamades com les de Mariscal o Paco Roca.

Però també hi ha una gran quantitat de cartells anònims dels quals, malgrat el gran treball dut a terme pels investigadors, no s'ha pogut conéixer l'autoria. Açò s'explica per la "futilitat" d'aquesta peces, a la qual en el seu moment no se'ls donava eixa importància i directament no anaven ni firmades", explica Haller.

Aquesta mescla resumeix l'"exuberància i l'esplendor que es va desenvolupar per artistes de renom, però també des d'a baix cap amunt", la qual cosa ho va convertir, com apunta Haller, en un "fenomen de creació col·lectiva espontani".

La idea inicial de recopilar tot aquest material gràfic li va sorgir a Moy Santana, un dels comissaris, quan en ple confinament en 2020 va decidir digitalitzar una col·lecció de flyers que guardava des que era xicotet. "Durant el procés em vaig donar compte que molts d'ells estaven firmats per artistes rellevants com Francis Montesinos, Paco Roca o Mariscal, i em vaig preguntar per què no fer un llibre sobre açò?", relata el propi Santana.

L'exposició dedica un apartat a ACTV la discoteca de referència dins de l'ecosistema de la Ruta quant a l'esdevindre del disseny gràfic associat a l'oci nocturn i que acompanya una de les imatges icòniques del fenomen, dissenyada per Lorenzo Company Sanfélix (Quique Company) i Paco Bascuñán.

L'ESTIGMA DE LA RUTA

"Tots tenim en ment l'estigma que es va acabar generant entorn d'allò que es va encunyar com a Ruta del Bakalao", ha assenyalat Haller, qui ha explicat com aquest terme es va crear "d'una manera despectiva" per part de "certes esferes o mitjans de comunicació" a "una escena que portava més de deu anys desenvolupant-se a València".

Aquest fet acompanya, segons explica el comissari, a la "massificació" del fenomen que també es plasma en la cartelleria amb la mercantilització del disseny que "deixa de banda la creativitat dels primers autors dels 80".

"Els creadors comencen desaparéixer de l'escena, comencen a primar lògiques mercantilistes, el gastar menys per a guanyar més. Els valors subculturals dels primers anys comencen a desaparéixer perquè els creadors deixen de sentir-se identificats i ja no era necessari aportar eixa qualitat", contínua Haller.

En aquest sentit, una de les conclusions de la investigació realitzada, que ha destacat Antonio J. Albertos, és que "la decadència musical" que es va començar a viure en els 90 "es va veure reflectida d'alguna manera en el disseny".

"RECUPERAR LA PART POSITIVA"

Preguntats per un possible "perill de mitificar" aquesta època, en part associada a un gran consum de drogues, J. Albertos ha defès que "ja està bé d'associar la Ruta del Bakalao i la música electrònica amb les drogues". "Les drogues estan presents des que l'home és home, en el rock també hi ha drogues, en el jazz també hi ha drogues".

En aquesta línia, Haller ha assenyalat que "recuperar la part positiva és essencial" i és una cosa que "no pot ser més pertinent i adequat en aquests temps".

Per la seua banda, el director general de València Capital del Disseny 2022, Xavi Calvo, ha donat l'enhorabona i les gràcies als comissaris per "haver sabut explicar aquesta història". "El disseny valencià o s'ha explicat malament o no s'ha explicat, i vosaltres heu sabut explicar-ho", ha afirmat.

"Som molt bons fallers i roïns storytellers, acabem una cosa la cremem i anem a una altra cosa", ha apuntat Calvo, que ha lamentat així el "poc reconeixement de la història del disseny valencià". En aquest sentit ha destacat la "facilitat" que va suposar engegar la capitalitat del disseny de València, en el sentit de "només calia engegar un altaveu i començar a explicar el que no s'havia explicat des de fa segles".

En aquesta línia, la directora de l'IVAM ha subratllat que "la complexitat de la Ruta està encara per treballar" i ha posat en valor el treball del museu que "ha de mirar cap enrere i buscar la complexitat de les èpoques passades". "La història visual del segle XX està en aquests cartells i el museu ha de treballar en la imatge que es genera", ha conclòs.