La Guàrdia Civil de València s'acosta al ciutadà: li telefonarà per a informar-li de l'evolució de la seua denúncia

Així ho ha anunciat el general de brigada i cap de la Sisena Zona de la Guàrdia Civil de València, Arturo Prieto, en una trobada amb els mitjans de comunicació.

"Cada vegada més, el ciutadà necessita conéixer i saber. Així que pretenem que el ciutadà puga rebre una telefonada d'un membre de la Guàrdia Civil informant-li sobre la seua denúncia", ha indicat el general, que ha posat com a exemples les denúncies per robatoris o agressions.

Es tracta d'una aposta que ja s'està provant a València per a veure els resultats. Després d'eixa telefonada de l'agent, ha informat el general, "la persona no deixa de ser una víctima d'un delicte però, segur, dormirà eixe dia més tranquil·la sabent que s'ha detingut l'autor i que passa a disposició judicial".

La idea és que el ciutadà estiga informat del seu procediment quan hi haja alguna novetat sense necessitat d'esperar, en ocasions molt temps, al fet que li criden del jutjat per a avisar-li que ha d'anar a declarar o personar-se en el procediment quan ja hi ha detinguts.

"BONA RELACIÓ"

D'altra banda, el general ha destacat la "bona relació" que manté la Guàrdia Civil amb l'Administració valenciana i ha aprofitat per a informar que s'han iniciat converses amb aquest organisme i els ajuntaments i la Diputació per a col·laborar en matèria de manteniment d'infraestructures.

En concret, ha comentat que encara que la Guàrdia Civil depèn de l'Administració central, també realitza moltes actuacions en àmbits en els quals és competent l'Administració autonòmica o local.

En aquesta línia i buscant sinergies entre totes les administracions, des de la Guàrdia Civil estan intentant buscar suports per al manteniment de les instal·lacions: "Som un monstre quant a instal·lacions, ja que tenim entre 2.500 i 3.000 ubicacions físiques o casernes, i és complicat mantindre-les. El seu cost és molt elevat", ha dit.

"En ocasions hi ha hagut ajuntaments que han ajudat amb la construcció o manteniment de casernes en municipis i també s'han fet acords en altres autonomies amb les diputacions provincials per a aquarteraments. Eixa és la línia a seguir ací", ha indicat. "Si tots col·laborem, guanyem tots", ha postil·lat.

Així mateix, ha destacat que la Guàrdia Civil té una unió "molt important" amb l'Agència Tributària per la seua col·laboració fiscal però, ha agregat, intentaran donar-li una visibilitat afegida i fer algun tipus de simulacre d'unitats navals i aèries.