La historia gráfica de la Ruta del Bakalao aterriza en el IVAM para "crear el relato que València merecía"

La exposición, que se podrá visitar desde el 3 de marzo hasta el 12 de junio, ha sido presentada este miércoles en el Auditorio Carmen Alborch del museo por la directora del IVAM, Nuria Enguita, los comisarios Alberto Haller, Antonio J. Albertos y Moy Santana, y el director General de València Capital Mundial del Diseño 2022, Xavi Calvo.

"Por fin se puede contar la Ruta desde un punto de vista gráfico y con nombres tan relevantes como Mariscal o Paco Roca", ha destacado Haller durante la presentación, quien ha subrayado que es un "motivo de orgullo" la "creación de un relato que València merecía".

Por su parte, la directora del IVAM ha reconocido la importancia "del trabajo que hicieron los diseñadores e ilustradores en la creación de la estética de toda una generación", cuya "contribución fue fundamental para que València, junto a otras ciudades del Estado Español, fuera un lugar donde la creatividad y la fiesta explotaron después de una larguísima dictadura".

FLYERS EN EL MUSEO

Un total de 132 carteles, 86 flyers y dos películas documentales son el fruto de casi dos años de investigación a través de entrevistas con los protagonistas de este movimiento: productores, artistas, impresores, gestores culturales y personas de muy diferentes ámbitos que "confirman -en palabras de Nuria Enguita- que el diseño gráfico vinculado a la Ruta se caracterizó por una mezcla de saberes".

Tal y como ha explicado Enguita, la muestra "reúne una parte del universo contracultural que surge a principios de los años 80 desde la escena underground y que se fue desarrollando hasta convertirse en un movimiento cultural único".

Este movimiento desarrolló una estética particular, hasta el punto de que algunas imágenes asociadas a la ruta se han convertido en "auténticos iconos populares totalmente transversales que trascienden generaciones y territorios", según ha continuado Enguita.

"FENÓMENO DE CREACIÓN COLECTIVA ESPONTÁNEO"

Detrás del diseño de toda esta cartelería estaban dibujantes de cómics que diseñaban portadas de disco, músicos que colaboraban en fanzines o modistas que diseñaban carteles. Había grandes nombres, procedentes de lo que se denominó Nueva Escuela Valenciana de cómic, como Sento Llobell, Micharmut, Daniel Torres o Ramón Marcos, o firmas valencianas tan aclamadas como las de Mariscal o Paco Roca.

Pero también hay una gran cantidad de carteles anónimos de los que, a pesar del gran trabajo llevado a cabo por los investigadores, no se ha podido conocer la autoría. Esto se explica por la "futilidad" de esta piezas, a la que en su momento no se les daba esa importancia y directamente no iban ni firmadas", explica Haller.

Esta mezcla resume la "exuberancia y el esplendor que se desarrolló por artistas de renombre, pero también desde abajo hacia arriba", lo que lo convirtió, como apunta Haller, en un "fenómeno de creación colectiva espontáneo".

La idea inicial de recopilar todo este material gráfico le surgió a Moy Santana, uno de los comisarios, cuando en pleno confinamiento en 2020 decidió digitalizar una colección de flyers que guardaba desde que era pequeño. "Durante el proceso me di cuenta de que muchos de ellos estaban firmados por artistas relevantes como Francis Montesinos, Paco Roca o Mariscal, y me pregunté ¿por qué no hacer un libro sobre esto?", relata el propio Santana.

La exposición dedica un apartado a ACTV la discoteca de referencia dentro del ecosistema de la Ruta en cuanto al devenir del diseño gráfico asociado al ocio nocturno y que acompaña una de las imágenes icónicas del fenómeno, diseñada por Lorenzo Company Sanfélix (Quique Company) y Paco Bascuñán.

EL ESTIGMA DE LA RUTA

"Todos tenemos en mente el estigma que se acabó generando en torno a lo que se acuñó como Ruta del Bakalao", ha señalado Haller, quien ha explicado cómo este término se creó "de una manera despectiva" por parte de "ciertas esferas o medios de comunicación" a "una escena que llevaba más de diez años desarrollándose en València".

Este hecho acompaña, según explica el comisario, a la "masificación" del fenómeno que también se plasma en la cartelería con la mercantilización del diseño que "deja de lado la creatividad de los primeros autores de los 80".

"Los creadores comienzan a desparecer de la escena, empiezan a reinar lógicas mercantilistas, el gastar menos para ganar más. Los valores subculturales de los primeros años comienzan a desaparecer porque los creadores dejan de sentirse identificados y ya no era necesario aportar esa calidad", continua Haller.

En este sentido, una de las conclusiones de la investigación realizada, que ha destacado Antonio J. Albertos, es que "la decadencia musical" que se comenzó a vivir en los 90 "se vio reflejada de alguna manera en el diseño".

"RECUPERAR LA PARTE POSITIVA"

Preguntados por un posible "peligro de mitificar" esta época, en parte asociada a un gran consumo de drogas, J. Albertos ha defendido que "ya está bien de asociar la Ruta del Bakalao y la música electrónica con las drogas". "Las drogas están presentes desde que el hombre es hombre, en el rock también hay drogas, en el jazz también hay drogas".

En esta línea, Haller ha señalado que "recuperar la parte positiva es esencial" y es algo que "no puede ser más pertinente y adecuado en estos tiempos".

Por su parte, el director general de Valencia Capital del Diseño 2022, Xavi Calvo, ha dado la enhorabuena y las gracias a los comisarios por "haber sabido contar esta historia". "El diseño valenciano o se ha contado mal o no se ha contado, y vosotros habéis sabido contarlo", ha afirmado.

"Somos muy buenos falleros y malos storytellers, acabamos una cosa la quemamos y vamos a otra cosa", ha apuntado Calvo, que ha lamentado así el "poco reconocimiento de la historia del diseño valenciano". En este sentido ha destacado la "facilidad" que supuso poner en marcha la capitalidad del diseño de València, en el sentido de "solo había que poner en marcha un altavoz y empezar a contar lo que no se había contado desde hace siglos".

En esta línea, la directora del IVAM ha subrayado que "la complejidad de la Ruta está todavía por trabajar" y ha puesto en valor el trabajo del museo que "ha de mirar hacia atrás y buscar la complejidad de las épocas pasadas". "La historia visual del siglo XX está en estos carteles y el museo tiene que trabajar en la imagen que se genera", ha concluido.