El mundo tras dos años de pandemia: qué planeta queda tras una cicatriz de millones de muertos, protestas, miedo...

Los avisos habían llegado, pero nadie los tomó muy en serio. Los científicos llevaban años advirtiéndolo, pero los Gobiernos siempre estaban a otra cosa. Hasta era tema de películas, series y novelas de ciencia ficción, pero pocos imaginaron que se podría convertir en realidad. Y sin embargo, llegó: el 11 de marzo de 2020 la OMS declaró la pandemia por covid, una herida que, dos años después, deja un mundo marcado por el miedo, desconfianza, protestas y problemas en la salud mental.

Tras dos años de pandemia, la cifra mundial de personas infectadas por el coronavirus SARS-CoV-2 se acerca a los 500 millones, según el observatorio de la Universidad John Hopkins. Los muertos ya superan los 6 millones.

Rocío Rodríguez Rey -Profesora investigadora en el departamento de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas -Investigadora del proyecto Sperantia.app

El mundo que deja la pandemia es otro diferente al que existía hasta el 10 de marzo de 2020. Han crecido la desconfianza, la incertidumbre, el descontento... "Aunque no podemos generalizar y decir que todo el mundo está peor psicológicamente que antes, sí que los datos son bastante preocupantes", señala en entrevista a 20minutos Rocío Rodríguez Rey, profesora investigadora en el departamento de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas.

"Encontramos niveles mayores de tristeza, empeoramiento del estado de ánimo y más niveles de ansiedad"

"Encontramos niveles mayores de tristeza, empeoramiento del estado de ánimo y más niveles de ansiedad", añade. "Han aumentado otro tipo de problemáticas como los trastornos de alimentación, y los psicólogos estamos viendo un aumento del número de personas que buscan atención psicológica, que dan el paso y se deciden a buscar ayuda".

Peste, gripe A, MERS...

No se puede decir que el mundo no hubiera pasado antes por ese tipo de trance. La peste negra que asoló Europa en el siglo XV, o la gripe de 1918, que acabó con la vida de hasta 40 millones de personas, son solo dos de los referentes históricos. A principio de siglo hubo alarmas por el brote de gripe A (H1N1), que inició en México, y del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), un coronavirus (HCoV-EMC/2012) detectado por primera vez en la Península Arábiga. Ambos se extendieron por varios países durante meses causado varias decenas de muertes.

España había vivido en 2014 el primer caso de trasmisión de ébola fuera de África. Una auxiliar de enfermería resultó infectada al atender a varios pacientes que habían sido trasladados desde ese continente. En todos esos incidentes se vieron las primeras imágenes de sanitarios enfundados en trajes de protección biológica. Pero los contagios no fueron masivos.

Los primeros brotes

El virus que sí iba a provocar contagios masivos comenzó a circular en China a finales de 2019. Oficialmente, el primer caso del nuevo tipo de neumonía se registró el 8 de diciembre, y tuvo como foco el mercado de mariscos de Wuhan. Pekín acabó decretando el confinamiento de la ciudad y alrededor de sus barrios fueron levantadas verjas para controlar la entrada y la salida. Nadie podía salir sin causa justificada, y había pocas: ni siquiera se podía hacer la compra, y los ciudadanos aislado recibían periódicamente un paquete de comida.

Una veintena de españoles fueron sacados de Wuhan y trasladados a la Península en vuelos especiales, para ser aislados y sometidos a observación en el hospital militar Gómez Ulla; todos ellos dieron negativo. Pero los positivos no tardaron en aparecer en España (el primer caso confirmado fue un alemán en La Gomera) y el resto de este y otros continentes.

Febrero fue el mes del acelerón: los casos se multiplicaron en todo el mundo, cundieron las compras de pánico y las estanterías de los supermercados se comenzaron a vaciar (uno de los primeros productos en terminarse no fueron las latas de comida, sino el papel higiénico). El eje de la pandemia pasó pronto de Asia a Europa, con Italia como país más perjudicado y de los primeros que comenzó a tomar medidas restrictivas.

Ya en marzo el frenesí fue total: España vivió cierre de colegios, colas en el súper, cancelación de las Fallas y otro eventos. Entre el 23 y el 10 de marzo los casos pasaron de 150 a más de 1.500.

Angustia persistente

Finalmente, el 11 de marzo, la OMS tuvo que declarar al coronavirus pandemia. En esos momentos había más de 118.000 casos en 114 países y el número de muertes era de 4.291.

En España, solo tres días después y ante la creciente presión, Pedro Sánchez compareció la tarde del 14 de marzo para anunciar el estado de alarma, el primero de largo alcance en democracia. Confinamiento de la población, hostelería cerrada, educación a distancia, sanciones a quien incumpliera con las restricciones.

Lo que siguió fueron días de angustia: no había mascarillas, aún se desconocía el mecanismo exacto de trasmisión del virus, las personas que tenían que salir a la calle se sometían a una limpieza exhaustiva al regresar a sus casas, los mayores estaban aislados en sus residencias... Todo ello causó una huella psicológica que aún perdura. "Al principio el impacto fue altísimo", recuerda Rodríguez Rey. "Durante la primera ola realizamos un estudio y encontramos que más de un tercio de las personas tenían niveles muy altos de ansiedad y depresión".

"Es verdad que algunos de estos indicadores han ido bajando con el tiempo, pero en general se mantienen más altos que antes de la pandemia", agrega.

"Efecto devastador"

Ese nivel de incertidumbre se ha mantenido a través de las seis olas de contagios que se han producido en nuestro país. Unas olas que habían ido bajando en intensidad conforme pasaba el tiempo y el porcentaje de población vacunada o inmunizada por haber pasado la enfermedad crecía. Hasta la llegada de la sexta ola, dominada por la variante ómicron, que nadie se esperaba y que llevó la incidencia a superar los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes.

A ello se ha sumado el problema económico: en 2020 España vivió un desplome histórico del PIB del 11%, el mayor desde la Guerra Civil. Y en el primer año de la pandemia el número de parados creció en más de 400.000 personas.

Ahora la cifra se ha recuperado, y hay 837.956 desempleados menos que hace doce meses, pero durante largo tiempo miles de personas han vivido preguntándose si su empresa iba a seguir abierta la semana siguiente.

"La pandemia no solo ha sido la crisis de salud, también ha sido una crisis social", señala la experta de la Universidad Pontifica Comillas, que también es investigadora en el proyecto Sperantia (sperantia.app), una aplicación móvil para brindar apoyo psicológico, "Por ejemplo, el tema del desempleo también tiene efectos psicológicos. No es solo la pandemia, sino el poso que deja en términos de desempleo y pérdida de vidas, todo eso al final tiene un impacto. Ahora hemos tenido esta última ola cuyo efecto para la salud mental ha sido devastador, porque ya no nos esperábamos volver a medidas y cifras de contagio tan altas.

"A nivel de salud mental tenemos un reto importante que es el de reforzar la atención primaria y la red de atención pública"

"A nivel de salud mental tenemos un reto importante que es el de reforzar la atención primaria y la red de atención pública. A día de hoy no tenemos una red suficiente como para atender la demanda de atención psicológica que tenemos", agrega.

Duelo, culpa... y después ira

A ese estado de incertidumbre siguió en los meses siguientes una ola de indignación e ira en todo el mundo. Desde las manifestaciones en contra de las restricciones hasta los movimientos antivacunas en los últimos meses. El último incidente han sido las protestas en Canadá, que pusieron en vilo al país y paralizaron el tráfico de mercancías con Estados Unidos.

Natàlia Cantó Milà Profesora de sociología de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya

Natàlia Cantó Milà, profesora de sociología de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya, cree que, pese a todo, la ira no ha sido el sentimiento dominante en la pandemia.

"En un momento inicial lo que hubo fue una fuerte sensación de incertidumbre, miedo y después un pesar muy grande por la forma en que en los primeros meses muchas personas se vieron obligadas a dejar morir a seres queridos absolutamente solos", considera. "Hay un montón de dolor y procesos de duelos que no se han podido realizar, esto es una carga de dolor con la que vamos a tener que lidiar, hay personas que aún están sufriendo muchísimo. Eso va previo a muchas situaciones de ira".

Cantó Milà, destaca el uso que se hizo del sentimiento de culpa en las primeras campañas para promover que la gente se quedara en sus casas y respetara las restricciones.

"Creo que ha habido un gran juego con el elemento de la culpa", apunta Cantó Milà. "Desde las primeras campañas, en las que decían que si te ibas de fiesta ibas a matar a tu abuela".

"Es un juego muy peligroso", agrega. "Se hizo para conseguir que la población tomase conciencia de unos riesgos, pero tiene consecuencias más allá de sus resultados. Consecuencias como niños que se sienten profundamente culpables si contraen el coronavirus: si los pequeños vienen ya con esta carga de culpa, a lo mejor algo no va bien".

La experta admite que ha sido muy difícil gestionar una crisis de la magnitud de la que ha provocado la covid, y que tal vez las personas que dirigían la gestión muchas veces no sabían a lo que se enfrentaban. Pero advierte de que cuando se usa la culpa como mecanismo regulador, sí que acaba provocando una reacción de ira.

"Cuando se va acumulando esta idea de culpabilidad y cuando puede que haya una cierta percepción de que algo no se hizo bien, como no dejar que la gente pudiera decirle adiós a sus seres queridos, o duelos rotos de manera irreversible, todo ello crea unas heridas que no podemos saber por dónde van a salir y qué consecuencias tendrán, pero sí crean un fuerte malestar", comenta. "Y lo que hemos observado en los últimos meses es la creación de un profundo malestar".

La brecha de África

Pero no todo son malas noticias. Una de las grandes herencias que deja la pandemia es científica: ha quedado demostrada la gran capacidad de la investigación y la maquinaria farmacéutica para producir vacunas en un tiempo récord.

Hasta ahora hay al menos diez vacunas aprobadas en el mundo; en España lo están Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen y Novavax. Desde que a finales de diciembre de 2020 Araceli Rosario Hidalgo, de 96 años, se convirtiera en la primera persona vacunada en España, han sido inoculadas a pauta completa en España 38,4 millones de personas, el 91% de la población diana. En todo el mundo, la cifra supera los 10.500 millones.

Pero mientras Europa alcanza cotas similares, África se queda atrás: de los 54 estados africanos, solo 20 tienen un 10% de su población con pauta completa. Solo Islas Mauricio y Seychelles han alcanzado el 70%. La OMS considera que, a ese ritmo, el continente alcanzará la cota de inmunización del 70% hasta 2024.

Precisamente de Sudáfrica han venido al menos dos de las variantes del coronavirus. La última, ómicron, ha pasado a ser la dominante en varias de las regiones del globo.

"Aún no llegamos al final"

Patricia Guillem Catedrática de Epidemiología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Europea de Madrid

"Aún no hemos llegado al final, es un virus capaz de recombinar y mutar rápidamente", señala Patricia Guillem, catedrática de Epidemiología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Europea de Madrid.

"Con el tema de la globalización y la apertura de fronteras, un virus que está atacando en la India en un momento concreto lo tenemos en España al día siguiente", señala. "Los virus tienen una facilidad inmensa para saltar fronteras. Entonces hay que estar preparados".

Ése es un cambio a mejor: la covid deja un mundo donde hay más conciencia de que todo debe estar listo para el caso de que se produzca una nueva pandemia.

"En España, por ejemplo, teníamos un poco oxidados el cómo realizar los rastreos y seguimientos de casos a través de la red de vigilancia epidemiológica", comenta. "Es un sistema que ha existido siempre y pertenece a la salud pública, pero la verdad es que como no hay tantas enfermedades trasmisibles, usualmente no se derivan fondos y está un poco arcaico", comenta. "La pandemia ha servido para demostrar que es un sistema efectivo y debe tener presupuestos para reaccionar de forma correcta".

Guillem señala que "la experiencia debe ser un grado" y el mundo que debe salir de la pandemia debe ser uno pueda enfrentar este tipo de situaciones. "No podemos olvidar que hemos perdido muchas personas en el camino por no estar preparados".