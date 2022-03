Puig:"En masificaciones vale la pena seguir usando mascarilla aunque tengamos ganas de quitárnosla para siempre"

Así se ha pronunciado Puig este miércoles a preguntas de los periodistas sobre la posición de la Comunitat Valenciana en la Comisión Interterritorial de Sanidad de esta tarde, a la que acuden "con la máxima prudencia" aunque "cada vez haya mejores condiciones" de la pandemia.

Por ello, aunque quieren "que se produzcan avances", opina que "la eliminación del uso de la mascarilla en escuelas o espacios interiores se deberá hacer cuando se pueda producir con la máxima seguridad". "No podemos estar permanentemente alterando las reglas del juego si no estamos bien seguros de que la pandemia ha desaparecido definitivamente, y definitivamente no ha desaparecido".

De hecho, ha remarcado que "se está consolidando la desaceleración de la pandemia" aunque "todavía el virus continúa entre nosotros". "Todavía hoy habrá gente entrando en hospitales y hay más de 2.000 casos", ha recordado.

Por ello, ha abogado porque "cada movimiento que se produzca, se haga sostenido por los datos y la experiencia que aportan los expertos". Y es que, si bien "más pronto que tarde, si todo continúa así, las limitaciones irán desapareciendo", el president se ha mostrado "prudente" respecto a las propuestas de eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios como los colegios.