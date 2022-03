Falles.- Ribó sobre la mascareta en la mascletà: "Crida a la responsabilitat individual per a complir la norma"

"Fem una crida, com fem i farem tots els dies, a la responsabilitat individual perquè es complisca aquesta norma", ha assenyalat el primer edil. "Una vegada més, demane a tota la població que en els actes multitudinaris i als locals tancats complim totes les normes" sanitàries per a frenar la pandèmia, ha agregat.

Ribó s'ha pronunciat així en la roda de premsa que ha oferit al costat de l'edil de Servicis Socials, Isabel Lozano, per a fer balanç de les ajudes d'aquest departament en 2021, preguntat pel comportament dels assistents a la mascletà i per l'ús obligat de la mascareta en aquests casos per a evitar l'expansió del coronavirus.

"Repetisc, és una qüestió de responsabilitat individual", ha exposat el responsable municipal respecte a la mesura de protecció enfront de la covid-19. Ha declarat que "ni l'Ajuntament, ni les falles, ni la policia ni ningú poden fer que tothom complisca estrictament les normes" i ha insistit en eixa responsabilitat personal a la qual apel·la.

Joan Ribó ha comentat que en la mascletà d'ahir dimarts, la primera de les Falles de 2022, hi havia "gent fent fotos de grups de persones que no porten mascareta" i ha destacat que "normalment no es fan fotos de les persones que la porten", segons ha dit, "la majoria".

RESPONSABILITAT DEL MÓN FALLER

Així mateix, ha manifestat que ha vist "fotos d'altres ciutats, pel tema d'altres grans festes, en les quals passen coses molt semblants". Després d'açò, ha subratllat que el món faller ha "demostrat la seua responsabilitat" des que es va iniciar la pandèmia i en les Falles de 2021, celebrades el passat mes de setembre després de ser ajornes a eixa data per la crisi sanitària.

Preguntat per si es demanarà a la policia que intervinga en actes com les macletaes per a obligar l'ús de la mascareta, l'alcalde ha considerat que eixa "és una hipòtesi no possible", atés que "en una aglomeració de desenes de milers i milers de persones la policia no va a entrar ací a exigir". "No es pot", ha afegit Ribó, al mateix temps que ha repetit la crida a "la responsabilitat individual perquè es complisca aquesta norma".