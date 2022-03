Ribó sobre la mascarilla en la 'mascletà': "Llamamiento a la responsabilidad individual para cumplir la norma"

"Hacemos un llamamiento, como hacemos y haremos todos los días, a la responsabilidad individual para que se cumpla esta norma", ha señalado el primer edil. "Una vez más, pido a toda la población que en los actos multitudinarios y en los locales cerrados cumplamos todos las normas" sanitarias para frenar la pandemia, ha agregado.

Ribó se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la edil de Servicios Sociales, Isabel Lozano, para hacer balance de las ayudas de este departamento en 2021, preguntado por el comportamiento de los asistentes a la 'mascletà' y por el uso obligado de la mascarilla en estos casos para evitar la expansión del coronavirus.

"Repito, es una cuestión de responsabilidad individual", ha expuesto el responsable municipal respecto a esta medida de protección frente a la Covid-19. Ha declarado que "ni el Ayuntamiento, ni las fallas, ni la policía, ni nadie pueden hacer que todo el mundo cumpla estrictamente las normas" y ha insistido en esa responsabilidad personal a la que apela.

Joan Ribó ha comentado que en la 'mascletà' de este martes, la primera de las Fallas de 2022, había "gente haciendo fotos de grupos de personas que no llevan mascarilla" y ha destacado que "normalmente no se hacen fotos de las personas que la llevan", según ha dicho, "la mayoría".

RESPONSABILIDAD DEL MUNDO FALLERO

Asimismo, ha manifestado que ha visto "fotos de otras ciudades, por el tema de otras grandes fiestas, en las que pasan cosas muy parecidas". Tras ello, ha subrayado que el mundo fallero ha "demostrado su responsabilidad" desde que se inició la pandemia y en la Fallas de 2021, celebradas el pasado mes de septiembre tras ser aplazas a esa fecha por esta crisis sanitaria.

Preguntado por si se va a pedir a la policía que intervenga en actos como las 'macletaes' para obligar al uso de la mascarilla, el alcalde ha considerado que esa "es una hipótesis no posible", dado que "en una aglomeración de decenas de miles y miles de personas la policía no va a entrar ahí a exigir". "No se puede", ha añadido Ribó, al tiempo que ha repetido su llamamiento a "la responsabilidad individual para que se cumpla esta norma".