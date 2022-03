Rescaten un home que es va precipitar per un terraplé i va quedar enredat en les branques d'un arbre

Segons ha informat la Policia en un comunicat, la víctima portava entre quatre i cinc hores estès al terraplé després de la caiguda. Segons sembla, l'home va caure a una zona de difícil accés a través de les branques d'un arbre, la qual cosa va dificultar el rescat. L'home auxiliat, de nacionalitat britànica i sense familiars coneguts a Espanya, va ser traslladat a l'Hospital General d'Alacant.

Una patrulla de Policia Nacional, en tasques de seguretat ciutadana per la zona nord d'Alacant, va ser requerida per un ciutadà que havia vist una persona que havia caigut per un mur d'uns tres metres d'altura i havia anat a parar davall de les branques d'un arbre d'un terraplé bastant d'un parc situat en les confluències dels carrers Aragó i Huelva.

L'home estava estès a terra, malferit i enganxat entre les branques d'un arbre que havia travessat durant l'accidentada caiguda. Es trobava conscient però presentava ferides sagnants al cap i va poder dir als agents que havia eixit a passejar al matí i que havia relliscat quan caminava prop del mur i caigut a través de les branques d'un arbre fins a l'inclinat terraplé on es trobava.

FALTA DE SENSIBILITAT EN LES CAMES

L'home portava al voltant de quatre o cinc hores estès a terra i indicava que tenia dolor en les costelles i falta de sensibilitat en les extremitats inferiors, a més de diverses ferides sagnants al cap.

Els agents, després d'estabilitzar el ferit practicant-li les tècniques de primers auxilis, donat el seu aparent estat de gravetat, van informar del succés perquè es personara al lloc una dotació del SAMU i es procedira a la correcta evacuació del ferit.