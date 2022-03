Sol Macaluso se quedará en Ucrania y desvela el futuro de la hija de su cámara

Hace unas jornadas, Sol Macaluso, la reportera que ha contactado en numerosas ocasiones con diversos programas de Telecinco, actualizó su situación y la de su equipo en El programa de Ana Rosa.

Sol explicó que se encontraba en Belz, a punto de huir de Ucrania. Macaluso agregó, sin poder contener las lágrimas, que su operador de cámara le ha pedido que se lleve a su hija pequeña con ella, pues él ha optado por regresar a Kiev, tomar las armas y luchar contra los rusos para frenar la invasión.

"Los conozco desde hace más de un mes. Hemos compartido todo el día de información y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país y dejar a su familia", contó.

Este mismo martes, Macaluso comentó que finalmente se quedará en Ucrania y, además, tranquilizó a la audiencia, que se había mostrado muy interesada por la situación de la pequeña. "Quiero llevar tranquilidad, porque hay muchos mensajes preguntando por Danna. Está con una compañera de nuestro equipo de trabajo que se la va a llevar a Barcelona. Están ahora de camino a Varsovia, en Polonia".

"Me iba a ir yo con ellas, pero estuve todo el día en una encrucijada y he decidido quedarme trabajando en el país un tiempo más", dijo, desvelando: "No lo tengo claro. Ayer me iba a ir y he decidido quedarme por el compromiso que tengo ahora con la profesión y, sobre todo, con Stefan, mi camarógrafo que me dio este regalito de Ucrania".

En la mañana de este miércoles comentó que ayer, nada más terminar la conexión con AR, los ucranianos cercaron el coche en el que iba y les pidieron todas las acreditaciones de prensa.

La reportera los ha excusado, diciendo que es porque tienen miedo de los rusos y ha dicho que fue su contacto en Ucrania quien consiguió convencerlos de que tenían permiso para informar desde allí, pero que los retuvieron un rato.