La reacción de Daniel Oviedo (Gemeliers) y los nuevos detalles del accidente de coche mortal en el que está involucrado

Daniel Oviedo, integrante del dúo musical Gemeliers, se vio envuelto en un trágico y mortal accidente de coche en el que falleció una joven de 16 años en Sevilla.

En ese mismo vehículo viajaba el cantante, exparticipante junto a su hermano de Secret Story, que horas después de salir a la luz el suceso reaccionó al mismo en las redes sociales. Eso sí, lo hizo sin decir una sola palabra y poniendo solamente un corazón negro, en señal de duelo por lo sucedido.

Además, la madre del joven intervino en directo en Ya son las ocho y ofreció nuevos detalles del trágico suceso y de cómo se encuentra emocionalmente el cantante. "Se encuentra muy mal porque esta situación no es agradable para nadie y la muerte de una chica de 16 años afecta a cualquiera. Sobre el accidente no da crédito todavía, fue un visto y no visto, salían de una discoteca, habían bebido las copas normales, tampoco iba borracho", dijo Eva Morilla.

"Salió uno de los chicos que estaban allí, al cual ni siquiera conocía y dijo que los acercaba. Dani cogió su móvil, se sienta en la parte de atrás a la derecha y empieza a hablar por el WhatsApp, que estaba hablando con su novia sin ver quien se montaba delante. Solo siente un impacto", sostuvo, sobre el papel de su hijo en el accidente.

Además, confirmó que Dani "es amigo del hermano de esta chica, a la fallecida solo la había visto ese día". Presuntamente, y según apuntaron en el programa, la joven viajaba sin cinturón sobre las piernas de su hermano en el momento del accidente mortal.

Reacción de Dani, de Gemeliers. INSTAGRAM

El joven de 22 años detenido tras arrojar un resultado positivo en la prueba de alcoholemia a la que fue sometido tras el accidente de tráfico saldado con la muerte de una adolescente de 16 años de edad que viajaba con él en la Cartuja ha quedado en libertad con cargos tras prestar declaración ante un juzgado de Sevilla

El accidente aconteció a las 7.15 horas de este pasado lunes, según el Ayuntamiento hispalense. Los servicios de emergencias de Sevilla fueron alertados en relación con un siniestro vial ocurrido en la avenida Álvaro Alonso Barba, en la glorieta situada delante del Hotel Barceló, en la Cartuja, donde un vehículo había colisionado contra una farola situada sobre la citada glorieta.

Efectivos de Policía Local, Bomberos y Emergencias Sanitarias se personaron de inmediato en el lugar. Según las primeras investigaciones, en el interior del vehículo estaban seis personas y la menor fallecida podría viajar sin cinturón de seguridad. El conductor, positivo en la prueba de alcoholemia, perdió el control del vehículo posiblemente por la alta velocidad a la que circulaba, salió de la vía y chocó contra una farola y la vegetación de la glorieta.

Efectivos de Emergencias Sanitarias y sanitarios de Bomberos estuvieron realizando las maniobras de reanimación a la menor y lograron evacuarla en estado crítico a un centro hospitalario, donde falleció poco después.

El conductor del vehículo siniestrado, de 22 años de edad, arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia, siendo detenido por ello.