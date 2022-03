El testimonio más duro de Alba, hija de Mila Ximénez y Manolo Santana: "Me cuesta aceptar que ya no están"

En apenas seis meses, Alba Santana se quedó huérfana de sus dos padres. Mila Ximénez fallecía en junio a causa de un cáncer y Manolo lo hacía en diciembre. Un 2021 nefasto para ella, que tuvo que despedir a las personas que le dieron la vida.

Un duro golpe del que aún no está recuperada, lógicamente, y del que ha hablado por primera vez en una revista. "Los echo de menos", cuenta Alba, que explica que con su padre "tenía menos relación" que con Mila, que era diaria.

"La lección que nos ha dejado es que tenemos que seguir viviendo. Mi madre siempre supo vivir la vida intensamente. Tengo que seguir adelante, pero me cuesta mucho aceptar que ya no está", cuenta a Semana.

Además, cuenta cómo vivió los últimos días de vida de su madre. "No la quería ver sufrir. Cuando se fue lo único bueno es que no la vería otra vez sufrir. Pero luego queda el día a día sin ella, que es lo que estoy gestionando. Me cuesta pensar que no la volveré a ver".

También desvela que le gusta mucho "escuchar sus audios" y "ver vídeos suyos". "Aunque ya no esté, sé que tanto ella como mi padre me están cuidando".

Alba hace un llamamiento a que la dejen tranquila, que es lo que más necesita ahora. "Me gustaría que me dejasen un tiempo con mi intimidad y mi privacidad para poder gestionar unas cosa que me han pasado que es la tristeza más grande que se puede tener, que es haber perdido a mis padres en tan poco tiempo".

Hace unos días, la hija de Manolo Santana y Mila Ximénez, intervino en directo en Sálvame, programa al que llamó para desmentir la exclusiva de Lecturas que contaba que su padre la había desheredado.

"Me encuentro con una portada en un medio, que para mí era medio amigo, porque trabajaba mi madre en él, y que tenían mi número de teléfono para haber contrastado", dijo.

"La noticia es mentira. Ni mi padre me deshereda ni mi madre me deja esa cantidad de dinero. No es solo la noticia en sí, sino que me da la impresión que la semana que viene puede ser una cosa, la siguiente otra... Y que no deja de llamarme gente a mi teléfono, y no sé quién les ha dado mi número", añadió.