La nueva imagen de Ana Rosa Quintana en su reaparición en la recta final de su tratamiento contra el cáncer

Hace apenas dos semanas, Ana Rosa Quintana reapareció en las redes sociales para dar la última hora de su estado de salud. La presentadora, que lleva unos meses de baja por cáncer, mandó un mensaje tranquilizador a todos sus seguidores en las redes sociales.

"Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado", arrancó la conductora de El programa de Ana Rosa, junto a una foto de ella misma leyendo el libro Un caballero en Moscú, de Amor Towles.

"Afortunadamente, me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio", añadió.

Días después, hacía lo propio, pero esta vez para lamentarse por perderse todo lo que está dando de sí la actualidad. "Lo que más preguntáis: ¿cómo estás? Después de 4 meses de tratamiento estoy muy bien, en este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa. Trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño. Estoy aprendiendo tantas cosas...", reconoce la presentadora.

Ahora, la revista Semana ofrece imágenes de la periodista en las que se aprecia que estrena nueva imagen. En ellas se ve a Ana Rosa presentando muy buen aspecto físico y algo más delgada, seguramente por su nuevo estilo de vida en la que, como contó ella misma, ha dejado los malos hábitos de lado. "He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona", confesó.

Ana Rosa Quintana reaparece con una nueva imagen y nuevas ilusiones https://t.co/smITrWZXGh — Revista SEMANA (@semana_revista) March 2, 2022

Además, Quintana, nombrada recientemente por la revista Forbes Woman como una de las mujeres más poderosas del mundo audiovisual, luce una nueva imagen, con el pelo más corto.