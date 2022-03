Kiko Hernández destapa la cara oculta de la tele: "Jamás volvería a trabajar con Javier Sardá, no le veo buena gente"

Kiko Hernández está de enhorabuena. Cumple más de dos décadas de trayectoria televisiva y, para celebrarlo, ha dado una exclusiva a Diez Minutos en la que habla de la cara oculta de la pequeña pantalla. Esa cara B que pocas veces sale a la luz, pero que el madrileño comenta sin pelos en la lengua.

Por ejemplo, sostiene una vez más -no es la primera vez que habla de ello- que "jamás volvería a trabajar con Javier Sardá". "Es una persona que está a gusto en el conflicto mientras se despelleja a los demás, aviva fuegos, no te frena. No le veo buena gente", argumenta.

Además, desvela lo que se cocía en Crónicas Marcianas, donde, según él, valía todo. "El Yoyas pegó a Antonio David, era todo una salvajada. Por no hablar de cuando pasabas por el camerino de Coto Matamoros, que nunca cerraba la puerta, y veías lo que había dentro ¡daba un asco! Allí había de todo", cuenta el colaborador de Sálvame, que reconoce que le habría encantado trabajar con otro de los pesos pesados de la época, Pepe Navarro.

Además, Kiko sostiene que hay colaboradores dispuestos a todo con tal de mantener su silla en plató. "Por ejemplo, Antonio David cuando hizo insinuaciones sobre la orientación sexual de Ortega Cano".

También explica la peor traición que ha recibido. "Una colaboradora pagó a un tío para que se hiciera pasar por mi amante en la tele...".

Y anécdotas oscuras sobre la televisión, como que le obligaron a llamar al programa de María teresa Campos "para colgarle el teléfono" o que "un presentador se lio con una colaboradora, la pilló con otro y, magia, ella desapareció de televisión".