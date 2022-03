Acontecimiento histórico en 'Maestros de la costura': "Muy pocas veces los dos equipos lo habían hecho tan bien"

Aunque Maestros de la costura es uno de los talents más complejos y exigentes de la televisión, a veces las circunstancias obligan a los jueces y a su presentadora, Raquel Sánchez Silva, a sacar su lado más adulador y dulce.

Así, los aprendices se colmaron de halagos en la resolución de la prueba por equipos. En ella tuvieron que confeccionar prendas con tejidos vaqueros. La guinda del pastel llegó después cuando, mediante una novedosa técnica con láser, los concursantes plasmaron mensajes y las caras de los jueces en las vestimentas.

Pero ya antes de que el láser hiciera su trabajo, Raquel Sánchez Silva, María Escoté, Palomo Spain y Lorenzo Caprile aplaudieron a los concursantes al constatar que habían conseguido algo histórico y que nunca había ocurrido en las ediciones anteriores: terminar dos propuestas a tiempo y confeccionarlas tan bien que eran fáciles de visualizar sobre una pasarela.

"Lo que ha ocurrido en esta prueba por equipos pasa muy pocas veces. No os podéis imaginar la felicidad con la que afrontamos esta valoración y este veredicto. Habéis hecho dos looks que son un sueño y nos sentimos plenamente orgullosos. ¡Felicidades!", dijo la presentadora. "Me habéis fascinado. Los dos equipos habéis hecho dos trabajos dignos de cualquier pasarela", añadió Escoté.

👏🏼👏🏼 UN APLAUSO PARA MIS NIÑOS QUE SE LO MERECEN 👏🏼👏🏼 #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/DlC8o5WKfO — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 1, 2022

Después, los jueces destacaron el trabajo de cada uno de los concursantes, aunque les recomendaron a los nuevos que no se quedaran en un segundo plano. Sin embargo, el mejor valorado fue el equipo capitaneado por Borja, que se decantó por un vestido de corte babydoll con un kimono encima como los que vende habitualmente la aprendiz Isabel Gomila, por lo que el equipo que apostó por el traje de novia tuvo que enfrentarse a la prueba de expulsión.