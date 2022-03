Tu horóscopo diario: miércoles 2 de marzo de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 2 de marzo de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Alguien te va a proponer hacer un plan que te apetece mucho, aunque tienes dudas, sobre todo porque debes organizar un asunto familiar para poder aceptarlo. Quizá tengas que pedir un favor a una persona para tener más libertad de movimientos.

Tauro

A veces te obsesionas con algo y te exiges demasiado para llegar a cumplirlo. Es necesario que hoy no le des importancia a eso y te relajes un poco, sobre todo por la tarde. Intenta pensar o hacer otras cosas, algo más divertido que te distraiga.

Géminis

No te empeñes en entender un asunto que tiene que ver con la familia que no alcanzas a comprender. Alguien ha hecho un movimiento, quizá para su propio beneficio, que ahora no puedes saber. Debes esperar un poco de tiempo para averiguarlo.

Cáncer

Hoy resalta tu empatía, esa que tantas veces hace que los demás quieran estar a tu lado, incluso cuando no estás de demasiado buen humor. Déjate querer y no pienses más en ninguna otra cosa. Verás como pasarás momentos muy felices.

Leo

Hay ciertos temas que hoy pueden ponerse algo tensos, pero debes de salir de tu zona de confort y hacerles frente cuanto antes. Es mejor que sepas lo que está pasando a que te pillen con el paso cambiado. Es importante tener toda la información posible.

Virgo

Intenta relajarte, sobre todo si has decidido tomarte la tarde libre y dedicarte a tus cosas más personales e incluso a cuidarte un poco más en lo físico o en la imagen. Todo eso te sentará muy bien y te ayudará a mantener alta tu autoestima.

Libra

Emocionalmente estarás hoy un poco inestable ya que todo te va a afectar bastante y puede que incluso en algún momento te dejes llevar por la tristeza. Pero pronto vas a recuperarte, ya lo verás. Sal de casa, muévete, aunque sea un rato.

Escorpio

Hoy no te apetecerá hablar demasiado y te mostrarás distante y con poca simpatía con alguien que está siendo muy agradable contigo. Haz un esfuerzo por dedicarle una sonrisa y unas palabras amables. No te costará demasiado.

Sagitario

Te interesa favorecer tu imagen hoy, y lo que debes de hacer es mostrar tus virtudes o lo mejor de ti y ocultar algún pequeño defecto, aunque no tenga gran importancia. Pisa fuerte y ganarás. No te frenes ante ningún comentario.

Capricornio

Alguna noticia te proporciona un buen rato de sonrisas y de comunicación muy entretenida o muy cariñosa. Debes aprovechar esos momentos sin acordarte para nada de las cosas negativas. Disfruta todo lo que puedas de ellos.

Acuario

Respiras con tranquilidad en lo relativo a la salud, ya que hay una mejoría clara que significa mucho para ti, porque eso te vuelve a dar libertad y ganas de continuar con ciertas actividades. No dejes de contárselo a la gente que te importa.

Piscis

La luna nueva hoy en tu signo te transmite una fuerza muy particular, pero en lo espiritual. Quizá no es algo que sea tangible ni que puedas ver con los ojos, pero sí vas a sentir una calma que fluye en tu interior. Hay una nueva manera de ver la realidad.