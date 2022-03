El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha intervenido este martes en Todo es mentira para hablar de la invasión en Ucrania. Sin embargo, aparte de debatir sobre esta cuestión, también han tenido tiempo para compartir una breve anécdota que ha hecho reír a los presentes en el plató.

El presentador del espacio de Cuatro ha revelado que, cuando contrajo la covid (enfermedad de la que se ha contagiado en dos ocasiones), el político fue el primero en levantar el teléfono y llamarle, preocupado por su estado de salud.

"Eso dice mucho como persona", ha valorado el rostro de Mediaset, que ha provocado una inesperada reacción de Revilla al negar este bruscamente con la cabeza. "No se enfade, hombre", ha expresado, entonces, el presentador.

"No es ningún mérito. Te conozco desde hace años, veo además que no estás asintomático, sino en una situación complicada, y te llamo. Yo no tengo enemigos, tengo rivales", ha subrayado el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria. Una reacción a la que le han seguido las risas de los colaboradores.

Además, siguiendo el tono de la conversación, Revilla le ha insinuado que no se sintiera especial, ya que también llamó recientemente al actual presidente del PP, Pablo Casado, por la crisis en su partido.