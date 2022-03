La joven con la que Manuel Bedmar habría sido infiel a Rocío Flores habla con 'Sálvame': "Ella es muy posesiva"

La ruptura entre Manuel Bedmar y Rocío Flores sigue generando titulares. Los rumores de infidelidad llevan persiguiendo a la pareja desde que anunciaron que se separaban tras 6 años, y ahora el foco mediático se ha centrado en él.

Una joven, que dice haber sido amante de Manuel, se ha puesto en contacto con Sálvame y ha asegurado que la supuesta infidelidad es real: "Un día se nos fue un poco de las manos y pasó. Nos enrollamos".

"Yo le conozco a él desde pequeñita y éramos amigos. Y hace poco me lo encontré, comenzamos a hablar y quedamos en su casa, porque claro, con ella como que no puede salir mucho por la calle. Estuvimos quedando y salió bien", ha relatado la chica, que no ha querido desvelar su identidad. "Yo muchas veces le digo: 'Vamos a ver, Manuel. Si estás mal con ella, no le hagas eso'".

"Obviamente, bien no estaba con ella. Rocío, por ejemplo, era posesiva. Le hacía 3.500 videollamadas, hay un control por esa parte. Había veces que le llamaba, yo estaba con él y claro, tenía que estar ahí callada", ha recordado en su conversación. "Mi relación actual con él es que me tuvo que bloquear en Instagram porque el papelón empieza a raíz de que se lo cuentan a ella".

"Tengo pruebas de todo"

La joven ha seguido relatando la historia punto por punto. "Se pelean. Ellos dos quedan, tengo que ir yo a negarlo, a ayudarle a él a decir que es supuestamente mentira. Le decía que tenía pruebas. Yo obviamente discuto con ella. Ella ni me miró a la cara, todo el rato dándome la espalda. Ese encuentro fue en verano", ha narrado.

"Yo ya dejo de hablar con él y me doy cuenta de que me ha bloqueado en las redes sociales. Solo me tiene en WhatsApp. Pero yo tengo mensajes y vídeos. Eso nadie me lo puede negar", ha añadido.