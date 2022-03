A Kiko Rivera le siguen creciendo las polémicas cada día que pasa. No solo tiene frentes abiertos con el resto de su familia, sino que además su fidelidad hacia Irene Rosales está siendo cuestionada estos días por un supuesto vídeo en el que mantendría relaciones con otra mujer: Silvia Sicilia.

La extronista de Mujeres, hombres y viceversa se ha sincerado con Sálvame y ha querido dar su versión de los hechos, cargando duramente contra el DJ: "¡Qué puto asco de tío! ¿Cómo puede ser que envíe ese vídeo? Claro que soy yo. Además, él me amenazó una vez en Sábado Deluxe con que, si seguía hablando, él lo iba a sacar. Y yo dije: 'pues que lo saque, lo denuncio'".

"Él no puede pasar ese vídeo, empezando por ahí. Si de repente sale, pues obvio que voy a tomar medidas. Eso sí, quiero verlo. Quiero verlo a ver si salgo mona y me llevo un dinerito", ha dicho entre risas. "Solo recuerdo ese momento en el que yo estaba ahí dándolo todo y me dijo: '¿Me dejas grabar?'. Y yo le dije: 'Claro, amor'. Si yo estaba enamorada de ese hombre".

Pero también ha querido recordar los peores momentos vividos con Kiko Rivera: "Menuda cruz. Estuvimos unos cinco meses. Era muy machista. Me acuerdo estar ellos jugando al póker y que diga: 'Venga, desnúdate'. Y yo: '¿Perdona?'. Y dice: 'Bueno, como ya estás desnuda en internet, pues te buscamos'. Salí llorando, y me echó de su casa a las 12 de la noche".

Adela González, en 'Sálvame' MEDIASET

"En ese momento yo estaba en su casa casi viviendo. Quizá Irene y él se estaban conociendo, porque es cierto que al rato ya estaba superenamorado de ella y viviendo", ha comentado Silvia, dejando caer que el supuesto vídeo se grabó antes de que Kiko Rivera e Irene Rosales iniciaran su relación.

Pero, según la investigación realizada por Sálvame y presentada por Adela González, el supuesto vídeo sí que se habría grabado durante la relación entre Kiko Rivera e Irene Rosales.