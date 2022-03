Tras días dando pasos 'casi' compenetrados hacia la paz en Ucrania, la decisión de enviar armas letales para combatir la invasión rusa ha separado los caminos de los países de la Unión Europea. Cuando comienza el séptimo día de guerra consecutivo en Kiev y Rusia continúa probando la intensificación de su actividad militar, dos bandos claramente desequilibrados se dividen en la comunidad europea: los más, que ofrecen apoyo militar de todo tipo al Gobierno Volodímir Zelenski y una pequeña minoría que limita hasta ahora sus contribuciones a la aportación de ayuda humanitaria y la provisión de material defensivo.

España, tal y como manifestó el pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, formará parte de este pequeño grupo de estados miembro, que no enviará soporte material militar de carácter ofensivo de forma bilateral. El mandatario justificaba la decisión aludiendo el acuerdo adoptado en el seno de la UE para destinar 450 millones de euros al envío de armamento a Ucrania, a través del Fondo Europeo para la Paz - del que España "es el cuarto donante", según el presidente.

Por cuenta propia, desde Moncloa también se ha anunciado el envío de 20 toneladas de material sanitario y defensivo al país ucraniano, y el refuerzo del contingente que protege las fronteras del este del país con más presencia de las tropas españolas.

Países que 'sí' armarán a Ucrania: 19 de 27

Nunca antes la Unión Europea había suministrado armas a una parte en conflicto pero tampoco existían precedentes de una guerra tan próxima a las fronteras comunitarias. Es por ello que 19 de los 27 gobiernos europeos han decidido poner fin a una histórica política de neutralidad y enviar por su cuenta armamento ofensivo a Ucrania.

En primer lugar, resulta paradigmático el caso de Alemania, que en cuestión de 48 horas ha dado un giro de 180 grados a su política de defensa. El líder del Gobierno 'tricolor', Olaf Scholz, anunció las dos medidas con las que dinamita un tabú para los germanos desde la Segunda Guerra Mundial: no solo enviarán en los próximos días a Ucrania 1.000 armas antitanque y 500 misiles Stinger tierra-aire, sino que también incrementarán la partida de gasto de defensa del país hasta situarlo por encima del 2% del PIB.

Los otros dos colosos de la UE, Italia y Francia, seguirán su estela. Desde el Eliseo anunciaron el pasado sábado "la entrega adicional de equipamiento de defensa" y combustible y el Gobierno transalpino hizo lo propio este lunes con "la transferencia de medios, material y equipo militar a las autoridades gubernamentales ucranianas".

Finlandia y Suecia, ambos fuera de la OTAN, también rompen con su doctrina contra la exportación de armas

Bélgica, por su parte, anunció que proporcionará 2.000 ametralladoras, 3.800 toneladas de combustible, 3.000 rifles automáticos y 200 armas antitanque al ejército ucraniano. Y la República Checa, que fue de la primeras naciones en aprobar una donación a Kiev de 4.000 proyectiles de artillería, suma un arsenal de 30.000 pistolas, 7.000 rifles de asalto, 3.000 ametralladoras, varias decenas de rifles de francotirador, así como un millón de cartuchos, por un valor de 7,6 millones de euros.

Pero también, Finlandia o Suecia, ambos fuera de la OTAN, han tomado decisiones históricas en los últimos días. El Gobierno de la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, desveló este lunes el envío de 2.500 fusiles de asalto, 150.000 balas, 1.500 armas antitanque y 70.000 raciones. Y Suecia, por su parte, rompió con su doctrina y anunció recientemente que iba a entregar armamento antitanque a Kiev.

Asimismo, engrosan el bando del "sí" al traslado de armamento ofensivo de forma bilateral: Portugal, Grecia, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia o Dinamarca. Fuera de la UE, países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Australia también han ofrecido ya apoyo militar de diverso tipo al Gobierno de Volodímir Zelenski.

Países que "no" enviarán armas: solo 8

Frente a todos los anteriores, un resistencia conformada por 8 países sigue descartando enviar armas de forma directa a Ucrania. De todos ellos, destaca , especialmente, España: la única gran potencia que se niega a armar al ejército ucraniano.

Viktor Orban, presidente de Hungría, ha vetado el paso de armamento de cualquier país por territorio húngaro

Le acompañan en su decisión Austria, Irlanda o Bulgaria, que también se ha decantado por el apoyo humanitario y de material no letal. Excepcionalmente, el primero, liderado por el canciller Karl Nehammer, ha aclarado que no pondrá trabas a que su territorio pueda usarse para hacer llegar ayuda militar de otros países y el Gobierno insular, por su parte, ve "muy comprensible" que la UE haya decidido dar este paso. No obstante, los 9 millones de euros con los que contribuirá Irlanda irán al suministro de material médico, combustible, cascos y chalecos antibalas.

Tampoco enviarán armas Chipre o Malta, dos países que apenas suman un par de millones de habitantes entre los dos. Precisamente al estado miembro más pequeño de la UE, Malta, se le está reclamando que deje de vender los llamados 'pasaportes dorados' a acaudalados ciudadanos rusos.

Suiza rompe con 200 años de neutralidad en conflictos internacionales

Por otro lado, Hungría, cuyo primer ministro, Viktor Orban, ha sido de los pocos que ha visitado al presidente ruso, Vladimir Putin, recientemente en el Kremlin, tampoco reforzará al ejército de Zelenski. El mandatario húngaro ha vetado además el paso por territorio húngaro del armamento que otros socios europeos quieren hacer llegar a Ucrania, esgrimiendo que con ello se podría poner en peligro la seguridad de los más de 100.000 ucranianos de origen húngaro que viven en la región de Zakarpattia, en el oeste del país.

Al margen de la comunidad política, aunque empleando medidas de disuasión puramente económicas, Suiza ha roto con más de 200 años de neutralidad en los conflictos internacionales y ha anunciado que aplicará las sanciones impuestas por la UE a Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania.