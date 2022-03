Sobre les 16.15 hores s'ha sol·licitat la intervenció per a assistir a l'ancià després de la caiguda al carrer Xirivella de Mislata. Fins a la zona s'ha mobilitzat una ambulància del SAMU.

Un policia fora de servici ha iniciat el massatge cardíac a l'home, després del que l'equip mèdic ha continuat amb la reanimació cardiopulmonar avançada i altres tècniques, però no hi ha hagut resposta. L'autòpsia revelarà les causes de la defunció.