El nou espectacle de la saga 'The Hole' arriba a València a l'abril

En 'The Hole X', que "rescata l'essència de l'original amb els nombres més impressionants i els personatges més icònics de les tres edicions, se citen les millors i més sorprenents actuacions d'artistes nacionals i internacionals, suggeridors stripteases, nombres circenses del millor nivell realitzats per artistes convidats d'exitòsa trajectòria i fins i tot, una gran història d'amor amanida amb un toc més sensual que mai", asseguren responsables de la producció en un comunicat.

Aquest nou muntatge compta amb la direcció de Gabriel Chamé, amb Alex O'Dogerthy com a responsable dels nous textos, mestre de cerimònies i director d'escena dels mestres, amb Guillermo Weickert en la coreografia, Marc Álvarez en la direcció musical i José Luis Sixto Rodriguez com a ajudant de direcció.

Al costat d'Álex O'Dogherty actuaran com a mestres de cerimònies Canco Rodríguez, Eva Isanta i Víctor Palmero, que s'alternen en el paper: Canco Rodríguez representarà les funcions del 27 d'abril al 2 de maig, Alex O'Dogherty els dies 4, 5, 11 i 12 de maig; Víctor Palmero les funcions del 6, 7 i 8 de maig; i Eva Isanta els dies 13, 14 i 15 de maig.

L'elenc el completen Vinila Von Bismark, que interpreta a la Generala, Oscar Kapoya com el Pony Boig i Coral Quiñones i Carolina Rodríguez com les Supernenas; Julio Bellido és Almon; Oleg Tatarinov és el comandant i realitza el nombre Pole Aéreo. Edgar López, Arnau Lobo, Omar Antxundia i Raúl Ortiz són els majordoms; Donet Collazo és Super Gold, Maru Limeres i Tamar Vela són les X Girls i Dias Brothers són els Icarios.

'The Hole' va començar la seua marxa sota l'eslògan 'Hay que estar en el agujero para salir del agujero' ('Cal estar en el forat per a eixir del forat') amb Paco León com a primer mestre de cerimònies i va arribar a "revolucionar la cartellera nacional i internacional". Des d'aleshores s'ha estrenat una seqüela, 'The Hole 2', i una preqüela, 'The Hole Zero', i ha captivat a dos milions i mig d'espectadors en la seua gira nacional i internacional -va viatjar fora de les nostres fronteres per a conquistar cinc països (Alemanya, França, Itàlia, Mèxic i l'Argentina)-.

La funció proposa els espectadors "una mescla de circ, burlesque, teatre, cabaret, música i humor en un to divertit, canalla, provocador i molt sensual".