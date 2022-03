Falles.- Les mascletaes arribaran de nou a barris de València, enguany en format nocturn i els caps de setmana

Així ho han indicat aquest dimarts l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, i el regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, durant la visita que han realitzat a la Ciutat de l'Artista Faller per a conéixer els últims treballs que es desenvolupen en els seus tallers abans de la plantà dels monuments d'aquest exercici.

En aquest recorregut han participat les Falleres Majors de València 2022, Carmen Martín i Nerea López; les seues respectives corts d'honor, i edils del consistori valencià, tant de l'equip de govern com de l'oposició.

El setembre passat, coincidint amb les Falles de 2021 que van ser traslladades de març a eixe mes per la Covid-19 i davant la decisió de no oferir 'mascletaes' en la Plaça de l'Ajuntament de València per a evitar aglomeracions també davant la pandèmia, aquests trets van tindre lloc en diferents punts de la ciutat a les 14.00 hores, com marca la tradició.

Preguntats per si es mantindran les mascletaes falleres en els barris encara que enguany s'oferisquen ja, a partir d'aquest 1 de març, en la plaça principal de la ciutat, Ribó i Galiana han explicat que hi haurà trets en els barris però a la nit i durant el cap de setmana. "Són nocturnes i els caps de setmana; no volíem llevar protagonisme a les de la plaça de l'Ajuntament", ha apuntat el regidor de Cultura Festiva.

"El calendari les inclou", ha subratllat l'alcalde, que ha assegurat que així hi haurà 'mascletaes en la plaça i en diferents barris" com Campanar i Patraix entre uns altres.

Tant Joan Ribó com Carlos Galiana han destacat que aquesta opció ajuda a "descentralitzar" la festa de les Falles i a fer-la arriba a tot el terme municipal. "És un element molt important per a descentralitzar i fer arribar les Falles a tots els llocs de la ciutat", ha manifestat el primer edil.

El titular de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera ha valorat la decisió adoptada "al setembre per la pandèmia de fer mascletaes als barris" i ha ressaltat que eixa iniciativa va comptar amb el "suport" de Ribó en favor de la descentralització d'aquestes celebracions.