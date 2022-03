Madonna no ha tardado en mostrar su rechazo a la guerra de Rusia en sus redes sociales. La cantante lleva días compartiendo en sus historias recursos para ayudar a los ucranianos y mostrando su rechazo a la figura de Putin.

En una de las imágenes que ha publicado, ha sorprendido al usar el arte de Jesús Arrúe, un pintor valenciano. Se trata de una obra en la que aparece el presidente ruso con un bigote similar al de Hitler con la que Arrúe quería criticar "los populismos y a los líderes mundiales que se creen los dueños del mundo".

En la historia publicada, la 'reina del pop' ha escrito por encima de la pintura "Stop Putin, End Facism" ("Parad a Putin, terminad con el fascismo"). Y, aunque no menciona al valenciano en ningún momento, este ha asegurado a Las Provincias que ha recibido muchos mensajes desde entonces.

"Ha sido todo muy loco. Porque ella ni me ha etiquetado ni nada en su publicación. No sé cómo ha salido que el cuadro es mío, pero después he recibido muchas llamadas", ha comentado, revelando que ya se conocían con antelación: "Hace dos años Madonna compró uno de mis cuadros e, incluso, llegamos a hablar a través de las redes sociales".

"Estos días, con todo lo que ha sucedido, yo he pintado un cuadro en el que Putin aparece como Hitler junto a un cuervo que mata a la paloma de la paz, y también otro en la que aparece media cara de Putin y otra media de Hitler", ha añadido: "Esta es la manera que los artistas tenemos de luchar. Plasmamos la belleza, pero también el horror. Es lo que hizo Picasso con el Guernica".

Algo parecido a lo que está haciendo la intérprete de Like a Virgin. "No podemos olvidar que Madonna estaba amenazada de muerte por Putin", ha recordado Arrúe: "Además, ha comenzado a seguir al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski".

No hay duda del compromiso de Madonna por aprovechar su influencia para luchar a favor del pueblo ucraniano que está sufriendo tanto en los últimos seis días.