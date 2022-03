Quién es Amanda Bynes, la actriz que sigue el ejemplo de Britney Spears para acabar con la tutela de sus padres

El ejemplo de Britney Spears empieza a crear escuela. Se trata de un tema que hasta ahora apenas salía a la luz pública, pero parece que las tutelas parentales a antiguas estrellas infantiles o adolescentes -casualmente, ambos casos eran de mujeres que tuvieron una época en la que no aguantaron la presión mediática- ha tenido mucho más recorrido que el mediático caso de la cantante de Toxic, Womanizer o ...Baby One More Time. Ahí está el caso de la actriz Amanda Bynes, quien acaba de iniciar los trámites para ser la siguiente en desvincularse de sus padres y poder regresar a la vida adulta con la libertad asegurada y sin tener que rendir cuentas ante sus progenitores.

Bynes, californiana de 35 años (soplará las velas en un mes), se coloca a la estela de la princesa del pop y hace un par de semanas consumaba su transformación en un nuevo caso similar al del #FreeBirtney al firmar una petición en la Corte Superior de Ventura, en su estado natal, para ponerle fin a la custodia que un juez hace nueve años, en el 2013, le impuso, concediéndoles a sus padres, Lynn y Rick Bynes, el control legal sobre los asuntos de su hija, sobre todo en lo referente a la economía.

Ante la solicitud, lo primero que ha hecho la justicia norteamericana ha sido fijar una audiencia primera, que tendrá lugar el próximo martes 22 de marzo. El abogado de Bynes, David A. Esquibias, confesó en unas palabras para la revista People, que "Amanda está deseando ponerle fin a su tutela" puesto que "ella entiende que su condición ha mejorado", por lo que "la protección de la corte ya no es necesaria".

La última actualización del caso se había dado el pasado mes de septiembre, cuando se presentó un informe detallado sobre el estado de salud y bienestar de la actriz, famosa por películas como Ella es el chico, junto a Channing Tatum, Hairspray, con John Travolta, o Rumores y mentiras, cara a cara con Emma Stone. Este informe fue aprobado por un tribunal de California y que debía ser renovado en enero de 2023.

Por aquel entonces, varios medios entendieron que esto significaba que la tutela se ampliaba automáticamente hasta esa fecha, pero el letrado se ha encargado de desmentirlo: "Recientemente se presentó un documento sobre su estado de salud y bienestar que fue admitido por el tribunal. Con la ley en la mano, el próximo informe debería presentarse dentro de dos años. Pero entonces su tutela no terminaría cuando le conviniese a Amanda".

El camino de Amanda Bynes para haber llegado hasta aquí es, sin embargo, bastante común en Hollywood cuando se piensa en la clásica historia de 'jóvenes promesas descarriadas'. Y todo empieza, claro, siendo una estrella infantil. Lo era en la serie de Nickelodeon Todo eso y más, que estuvo en antena de 1996 a 2002 (ella se va con el cambio de milenio) y de la que luego protagonizó un spin-off, The Amanda Show, entre 1999 y 2002.

Tras protagonizar la serie Lo que me gusta de ti, en su adolescencia se convierte en un rostro conocido de comedias románticas como Un sueño para ella o Mi ligue en apuros, a la par que su formación como actriz de doblaje le permite estar en el reparto de las series Rugrats o Padre de familia o la películas Robots. Conforme seguía trabajando comenzaron los problemas, sobre todo porque iba tan colocada de marihuana a los rodajes que se olvidaba de sus líneas.

A partir de 2010 se convierte más veces en noticia por sus excesos que por su trabajo: primero era detenida por tenencia de sustancias ilegales, estuvo implicada en un accidente de coche y acabaría acusada de ser la causante de un incendio. Entre medias, luchaba contra sus adicciones cada vez más acusadas no solo a las drogas sino también al alcohol o al fármaco Adderall-para tratar los problemas de déficit de atención-. Hollywood le dio la espalda porque no quería en su haber otra joven que acabase como ya lo habían hecho, entre otras, Lindsay Lohan.

Un punto aparte fue su cuenta de Twitter: anunció que dejaba la interpretación en pleno viaje de drogas, le pidió al entonces presidente Obama que despidiese al policía que le detuvo, afirmó que Chris Brown le había pegado a Rhianna por ser fea, insultó a Chrissy Teigan y Courtney Love o tuiteó "quiero que Drake asesine mi vagina". Además, con selfis borrosos hacía referencias a su peso y a un supuesto trastorno alimentario, lo que desencadenaba insultos a sí misma cuando era más joven.

Finalmente, entró en una clínica de rehabilitación al tiempo que fue puesta bajo la tutela de sus padres. En dicho centro, en una reunión de alcohólicos anónimos, conoció a Paul Michael, con quien se prometió el día de San Valentín de 2020, aunque por la pandemia aún no han pasado por el altar. En 2108 anunció en la revista Paper que llevaba 4 años sobria y anunció que buscaba "volver a la normalidad".

Contrariamente al caso de Britney, los padres de Amanda, Lynn y Rick Bynes, apoyan a su hija, como ha dejado claro su abogada, Tamar Arminak: "Sus padres están felices, encantados de recibir esta buena noticia. Los profesionales dicen que está lista para tomar sus propias decisiones. Apoyan al cien por cien la petición de Amanda de poner fin a su tutela y están muy orgullosos de ella y del duro trabajo que ha hecho para llegar hasta aquí".