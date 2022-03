El pasado sábado, Anna Ferrer Padilla celebró su 25 cumpleaños, como de costumbre, con una fiesta de disfraces. Y allí acudieron algunos de sus familiares y amigos más allegados. Obviamente, su madre, Paz Padilla, estuvo allí vestida de Lady Gaga, y otros de los que estaba invitado era Alonso Caparrós.

El presentador acudió a la fiesta y se paró a hablar con los reporteros de Europa Press, donde explicó que acudió por la amistad que le une a madre e hija. "Somos amigos. Yo la quiero mucho, no tiene nada que ver [el trabajo]", declaró.

Por ello, ya que es uno de los pocos compañeros de Sálvame que sigue viéndose con la cómica después de que abandonara en enero el plató tras su conflicto con Belén Esteban, era inevitable que le preguntaran por esta discusión. "Estoy convencido de que hablarán y, en lo personal, lo arreglarán, siempre pasa", opinó sobre ambas.

Pero, sobre su vuelta como presentadora, Caparrós aseguró que no tiene ni idea. "He soñado que de repente aparecía. Si te digo la verdad, no he hablado de esto con ella", aseguró.

"Sé que ha pasado un rato fastidiado, no tanto por el trabajo, sino por las amistades y el compañerismo", añadió. "Pero yo creo que está muy bien ahora. Ojalá vuelva".