La Generalitat destina 750.000€ a subvencions destinades a actuacions de memòria històrica i democràtica valenciana

La titular d'aquest departament del Consell, Rosa Pérez Garijo, ha afirmat que se continuen "donant passos importants" en polítiques de memòria, justícia i reparació, en tasques com aconseguir un territori lliure de fosses, objectiu que ens marquem a principi de legislatura i en el qual els ajuntaments i les associacions de memòria democràtica "juguen un paper essencial".

Al seu torn, s'ha referit a la línia de subvenció per a la retirada de vestigis del franquisme, que ha qualificat de "fonamental" per a democratitzar els espais públics del nostre territori "com a forma de reparació de les víctimes i per a poder seguir avançant en polítiques de qualitat democràtica".

Segons indica la publicació del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, des de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria, termini que comença el 2 de març i conclourà el pròxim 1 d'abril.

El procediment es realitzarà exclusivament de manera telemàtica en el portal de la Generalitat,