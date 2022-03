El PSPV retrau al PP que vullga "tapar el d'Ayuso" demanant documentació de contractes de la Generalitat en confinament

Així s'ha pronunciat Mata en declaracions prèvies a la junta de Síndics, on ha criticat el PP per "intentar tapar" la investigació als contractes relacionats amb el germà de la presidenta madrilenya amb els contractes valencians que es van realitzar per via d'emergència.

De fet, ha considerat un "sense sentit" que el portaveu del PP, Miguel Barrachina, haja dit que "no va haver-hi control" sobre aquest tema, ja que "tots els dies hi havia fotos dels avions que arribaven i hi havia gent verificant el material". "Tot està verificat i ells (en referència al PP) ho saben", ha asseverat.

Mentre, el portaveu adjunt del PP en Corts Miguel Barrachina ha tornat a remarcar que hi ha "81,9 milions d'euros que van ser contractats verbalment i sense factures" amb el que "no hi ha possibilitat de controlar" aquests diners.

"El nivell de descontrol en l'etapa del Covid és tan gran que hem reclamat una a una totes les factures que hi haja", ha asseverat.