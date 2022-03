Irene Rosales anuncia medidas legales tras los rumores de infidelidad: "Voy a demandar absolutamente todo"

Irene Rosales ha anunciado que tomará medidas legales contra quienes afirman la existencia de un vídeo de carácter íntimo que contendría una infidelidad de Kiko Rivera.

"Lo voy a demandar todo, me da igual. Voy a demandar absolutamente todo. No voy a permitir que sigan inventando", se ha quejado Rosales ante los reporteros de Europa Press.

Cansada de las informaciones que desde hace meses afectan a su familia, la tertuliana ha pedido respeto para los suyos: "Que cada uno invente con su vida, pero que dejen en paz la mía y la de mi marido, que ya cansa".

Según anunció Socialité en su última emisión, las imágenes en cuestión habrían sido grabadas durante una comida que el Dj tuvo con su grupo de amigos íntimos en un restaurante de Castilleja de la Cuesta el pasado mes de diciembre.

Por su parte, Kiko Rivera estaría "muy cabreado" con los rumores, tal y como transmitió su amigo Suso Álvarez en Viva la vida: "Me ha dicho que, obviamente, es mentira, que no puede existir ese vídeo de ahora con ninguna chica ni nada".

"Estaba muy tranquilo por el vídeo y me ha dicho que va a tomar medidas legales, porque está bastante quemado con que cada dos por tres se cuestione su relación con Irene Rosales. Estaba cabreado", explicó el colaborador televisivo.

De hecho, Suso desmintió que la pareja estuviera en crisis: "Si tú hablas con ellos, no están tan en crisis ni tan mal. Les llamas y ese ambiente no es cierto. Tú hablas con ellos y no se palpa esa crispación".