El Belles Arts de València visibilitza a les artistes d'entresegles de la seua col·lecció en un nou espai

La selecció ha sigut inaugurada aquest dimarts amb la presència de la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, i el director del museu, Pablo González Tornel.

En aquest nou espai s'exposen obres de les artistes María Sorolla, Elena Carabia, Emilia Torrent, Manuela Ballester, Rosario de Velasco, Marthe Spitzer i Adrienne Guillou, a més dels retrats de María Sorolla realitzats per Mariano Benlliure i Francisco Pons Arnau, dos busts d'Emilia Torrent, en guix i en bronze, realitzats per Mariano Benlliure, i dos retrats d'Elena Caravia pintats per José Mongrell.

"Era una obligació cap a les pròpies col·leccions, però sobretot cap a la societat valenciana que es mereix veure aquestes peces i que li expliquen aquestes històries", ha apuntat Tornel durant la presentació, que ha convidat al públic a "mirar als ulls a les artistes del segle XIX i XX i apreciar les seues obres".

"La sala naix de la percepció de la necessitat d'explicar una història de moltes dones que van voler ser artistes i no van poder; que van voler ser artistes, ho van aconseguir, però ho van tindre molt més difícil que els homes contemporanis seus; i algunes que van fracassar en l'intent perquè la societat que els va tocar viure no els va permetre tirar avant com a artistes", ha assenyalat el director del Belles Arts.

Amb aquest objectiu i després de "bussejar" en les col·leccions del Belles Arts, la galeria està composta per un conjunt de 15 peces d'artistes d'entresegles - final del segle XIX i principi del XX-, "un moment molt particular de la conjuntura artística a Espanya i Europa", segons ha explicat Tornel.

"En la col·lecció del museu no comptàvem amb artistes del segle XVI com a Liviana Fontana o del segle XVII com Artemisia Gentileschi, ja volguérem, així que vam tindre a veure què havíem de ens permetia explicar aquesta història", ha explicat el director de la institució artística.

Del total de 15 obres exposades, només hi ha una que no formava part dels fons del Belles Arts i que correspon a una cessió per part de Santiago Borrás Aznar. Aquesta és 'Retrat de dona', una peça esculpida per Torrent, que ha passat a ser "patrimoni de tots i totes" i que es presenta exposada juntament amb el retrat de l'artista modelatge per Mariano Benlliure.

Durant la presentació de l'exposició, la secretària autonòmica de Cultura i Esport ha lamentat que "desgraciadament, en ple segle XXI, encara hem de reivindicar el paper de la dona".

No obstant açò, Tamarit s'ha mostrat "molt satisfeta" de "posar en valor obres que formaven part del museu i que no havien sigut exposades". "És impossible apreciar i voler allò que no es coneix, així que el que fem és visibilitzar coses que existeixen i s'han amagat".

"Una visió de l'art seria incompleta sense la presència d'aquestes figures que presentem ací i que, per causes molt diverses, han sigut invisibilitzades", ha agregat la responsable autonòmica de Cultura.

"ERA UNA OBLIGACIÓ"

Aquesta galeria es converteix en la primera sala que alberga firmes de dones, ja que, tal com ha confirmat Tornel, "en cap altra part del museu hi ha obres firmades per dones". En aquesta línia, el director de la pinacoteca ha assegurat que "és només un primer pas", ja que "és una de les puntes de llança que el museu vol portar avant en els pròxims anys" i "se seguirà treballant".

De fet, aquesta sala no alberga totes les obres firmades per dones del Belles Arts, ja que encara queden "algunes obres" en els fons del museu, però que no s'han inclòs perquè "exigeixen una narrativa diferent". "És pintura posterior, molt més contemporània, alguna obra no figurativa" ha apuntat el director del BBAA, que ha explicat que "en aquest ambient no encaixava". "Per açò dic que és només el principi", ha agregat.

PLA MUSEOLÒGIC I FUTUR DE L'EXPOSICIÓ

Sobre el futur de l'exposició amb l'aplicació de la museografia derivada del pla museològic previst per al Belles Arts, Tornel ha respost que "quan arribem a eixe riu, creuarem eixe pont".

Malgrat que ha admès no saber si la nova sala romandrà intacta una vegada s'aplique el nou pla, Tornel ha explicat que, "independentment que en el pla no estiguera contemplada la perspectiva de gènere de manera específica és alguna cosa indiscutible".

Així mateix, ha apuntat que "òbviament, aquestes obres han d'estar en aquesta part del museu", ja que, segons el pla, l'edifici on s'han situat correspon a la pintura del segle XIX i XX i, per tant, cronològicament "encaixa".

D'altra banda, sobre la possibilitat que el museu es plantege l'adquisició d'obres que amplien la col·lecció, el director ha assenyalat el "problema fonamental" que existeix hui en dia amb la compra d'art firmat per dones: "És un molt mal moment per a la compra d'obres de dones perquè hi ha poques i estan molt cobejades".

En aquest sentit, ha assegurat que aquest objectiu "estarà en el meu punt de mira", però ha negat que tinga "noms grans i concrets" ja que "impliquen un desembosse econòmic que en aquests moments el museu no pot assumir".

Tornel també ha destacat el treball que realitza el Belles Arts en l'"establiment de vincles reals i afectius amb la societat que li alberga", que li permeten, com ha succeït aquesta vegada amb el bust cedit d'Emilia Torrent, l'entrada de peces cedides per la ciutadania sense que supose un cost per al museu.